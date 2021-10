Les bénéfices de Loto Atlantique chutent de 49 millions $

Loto Atlantique annonce qu’elle reverse 346,5 millions $ aux gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique pour l’exercice 2020-2021.

La pandémie a grignoté les profits de la société d’État: ceux-ci atteignaient 395,4 millions $ en 2019-2020 et 422 millions $ en 2020-2021.

En juin 2020, l’entreprise a dû abolir 61 postes, dont 43 au Nouveau-Brunswick. Elle justifiait alors ce plan de restructuration par la nécessité de maintenir le niveau des bénéfices.

Le président-directeur général de Loto Atlantique, Patrick Daigle, attribue ce bilan aux diverses mesures sanitaires mises en place depuis mars 2020.

«Bien que ce résultat soit inférieur à l’objectif initial fixé en février 2020 avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19 au Canada atlantique, il témoigne d’un rendement résilient dans des conditions difficiles et en évolution constante. Le manque à gagner peut être entièrement attribué à diverses interruptions de service pendant le premier trimestre, après quoi nous avons atteint nos objectifs dans les trois derniers trimestres.»

Sur le total des bénéfices réalisés en 2020-2021, Loto Atlantique a reversé 118,9 millions $ à la Nouvelle-Écosse. Le Nouveau-Brunswick n’est pas en reste, sa part se chiffre à 118,6 millions $. Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard ont reçu respectivement 94,3 millions et 14,7 millions $.

L’entreprise a également vu ses revenus passer de 395,4 millions $ en 2019-2020 à 346,5 millions $ en 2020-2021. Les répercussions de la pandémie se sont particulièrement fait sentir sur les recettes liées aux machines à sous (loterie vidéo). Les restrictions sanitaires n’ont permis qu’une exploitation à 35% en nombre de jours ouvrables, ce qui se solde par un manque à gagner de plus de 110 millions $.

Dans le secteur de la vente au détail, la catégorie des jeux instantanés a également souffert d’une réduction de l’achalandage (-14 millions $). En revanche, les ventes dans les catégories des tirages et des jeux en ligne ont progressé par de 8 millions $ et de 37 millions $ respectivement.

Loto Atlantique a en effet dû accélérer sa transition vers le numérique. En 2020-2021, la loterie en ligne représente 16% du bénéfice net et 27% des ventes totales de loterie, contre 4% et 8% respectivement lors de l’exercice précédent.

Au total 601,9 millions $ ont été remis en lots aux gagnants. L’année dernière, 721 joueurs de l’Atlantique ont gagné un prix de 10 000 $ ou plus. De ce nombre, 228 étaient des citoyens du Nouveau-Brunswick.

Quant aux 4000 entreprises du Canada atlantique qui tirent également des revenus de la vente de produits de Loto Atlantique, celles-ci ont reçu un total de 95,9 millions $ en commissions durant la dernière année.

Où va donc l’argent que vous dépensez en achetant un billet de loterie? Le rapport annuel nous apprend que pour chaque dollar de recettes généré par Loto Atlantique, 48 cents vont aux joueurs gagnants, 28 cents sont redistribués aux gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique, 8 cents profitent aux détaillants, 3 cents sont payés en impôts et les 13 cents restantes sont partagés entre les activités de l’entreprise et le versement de salaires et d’avantages sociaux pour les employés.