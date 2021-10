La vaccination contre la grippe débutera le 12 octobre

À compter du mardi 12 octobre, les Néo-Brunswickois pourront se faire vacciner gratuitement contre la grippe.

«Toute personne âgée de six mois ou plus devrait se faire vacciner contre la grippe», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Et toutes personnes âgées de 65 ans ou plus peuvent recevoir un vaccin antigrippal renforcé à haute dose, qui offre aux personnes âgées une réponse immunitaire plus forte et une protection supplémentaire.»

Le gouvernement rappelle que les adultes âgés présentent un risque accru de complications graves de la grippe, notamment de pneumonie, d’insuffisance cardiaque, d’hospitalisation, voire de décès.

Selon le gouvernement, les vaccins à haute dose contiennent quatre fois plus d’antigènes que les vaccins ordinaires afin de renforcer le système immunitaire.

Le ministère de la Santé inclura le vaccin antigrippal à haute dose dans son programme d’immunisation de tous les résidents âgés, y compris ceux des établissements de soins de longue durée, notamment les foyers de soins et les établissements résidentiels pour adultes.

Selon le gouvernement, le vaccin contre la grippe peut être administré en toute sécurité en même temps que le vaccin contre la COVID-19.

Selon la Dre Russell, il est plus important que jamais de maintenir les gens du Nouveau-Brunswick en bonne santé pendant la saison de la grippe.

«Nous avons besoin que chacun contribue à réduire la pression que la COVID-19 exerce sur notre système de soins de santé, a déclaré la Dre Russell. En nous faisant vacciner contre la grippe cette année, nous contribuons à réduire le nombre de visites à l’hôpital dues à des maladies liées à la grippe et à libérer ces ressources pour les secteurs qui en ont le plus besoin.»