Collaborer pour assurer une plus grande force à la Péninsule acadienne

Même si on lui reproche parfois d’être une région freinée par «l’esprit de clocher», la Péninsule acadienne a beaucoup accompli au cours des dernières années grâce à une importante collaboration entre plusieurs intervenants et communautés. La région veut continuer de profiter de cette conjoncture positive.

Persuadé que le destin de la Péninsule acadienne doit appartenir à la Péninsule acadienne, le comité mis sur pied par la Commission de services régionaux l’an dernier poursuit les démarches dans le but de tenir un symposium régional avant la fin de 2021.

Le but ultime est de parvenir à développer une stratégie commune pour la région pour qu’elle parle d’une seule voix sur les grands enjeux.

Depuis un an, plus d’une vingtaine de rencontres ont été tenues avec des intervenants clés de la Péninsule acadienne afin d’en apprendre plus sur leur domaine d’expertise et pour dresser un portrait réaliste de la situation régionale.

«En ayant le portrait des différentes priorités, ça nous permet de profiter des différentes opportunités, d’être prêts et d’avoir un mécanisme de réaction rapide lorsqu’il arrive des événements», explique Jules Haché, maire de Lamèque et porte-parole du dossier.

Depuis 2020, la pandémie de la COVID-19 a créé des ondes de choc dans plusieurs secteurs, dont l’aviation, et la déception était grande dans la région lorsque Air Canada a annoncé la suspension des vols à Montréal à partir de l’aéroport de Bathurst, mais personne ne savait vers où se tourner.

«Personne dans la Péninsule acadienne n’a vraiment réagi à cela, alors qu’en Gaspésie, les élus ont réagi pour défendre les aéroports régionaux. On est en train de perdre des services et il n’y a pas de mécanisme commun en place pour réagir. Il n’y a pas de consensus pour dire qu’on ne laissera pas ça passer. Dans cette optique, on veut être à l’affût pour soutenir et revendiquer», ajoute M. Haché.

L’un des nombreux objectifs est aussi de persuader les différents paliers du gouvernement d’ajouter des services qui n’existent pas dans la Péninsule acadienne, que ce soit dans le secteur de la santé, de l’éducation, de la sécurité publique et ainsi de suite.

«Par exemple, il y a des cours provinciales à Caraquet et à Tracadie, mais pour le prochain niveau (le Cour du Banc de la Reine), il faut se rendre à Bathurst ou à Miramichi. Pourquoi est-ce que ça n’existe pas ici d’une façon quelconque? Souvent, les gens doivent voyager sur de longues distances pour des services qui pourraient être offerts plus à proximité.»

Dans les dernières années, la Péninsule acadienne a démontré qu’elle peut parler d’une même voix pour atteindre d’importants objectifs. Le développement de la Véloroute de la Péninsule acadienne et de l’amélioration d’un vaste réseau de sentiers utilisés par les VTT et les motoneiges en est un exemple.

«Le projet de la véloroute a commencé en 2010, mais quand on a voulu parler de développement, à un moment, on s’est rendu compte que les besoins sont semblables pour les cyclistes, les VTT et les motoneiges, à partir de ce moment, on a pu commencer à parler de cohabitation.»

Même si le gouvernement provincial prépare actuellement une grande réforme municipale, cette démarche entreprise dans la Péninsule acadienne se veut indépendante du processus lancé à Fredericton.

«On a décidé qu’on va laisser le processus suivre son cours. Ça pourrait avoir un impact, mais si ça peut amener des éléments dans la région, comme une représentation complète, ça va donner une plus grande force à la Péninsule acadienne.»