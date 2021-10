COVID-19: deux morts, 133 nouveaux cas et un record de cas actifs

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé jeudi 133 nouveaux cas de COVID-19, dont 39 dans la région de Moncton. Le nombre de cas actifs atteint maintenant un sommet à 1103 et deux décès s’ajoutent au bilan provincial, qui se chiffre maintenant à 82.

Une personne âgée de 70 à 79 ans dans la zone 3 (région de Fredericton) et une personne âgée de 90 ans et plus dans la zone 7 (région de Miramichi) sont décédées.

Au cours des 23 derniers jours, la COVID-19 a fait pas moins de 34 morts dans la province, dont 23 depuis le début d’octobre.

C’est la sixième fois en 13 jours que la Santé publique recense au moins 100 cas en une journée dans la province.

Les 133 cas annoncés jeudi constituent le deuxième plus haut total depuis le début de la pandémie, après les 140 cas du 2 octobre.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a annoncé un total de 725 cas, contre 670 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 8%.

En gros, ce que cela signifie, c’est que malgré l’obligation de devoir présenter une preuve de vaccination dans plusieurs commerces et services jugés non essentiels depuis maintenant un peu plus de trois semaines, la propagation de la COVID-19 est encore loin d’être sous contrôle au N.-B.

Les 133 nouveaux cas se répartissent comme suit: 39 dans la région de Moncton, 29 dans le Madawaska-Victoria, 25 dans la région de Fredericton, 17 dans le Restigouche,11 dans le Grand Miramichi, neuf dans la région de Saint-Jean et trois dans Chaleur/Péninsule acadienne.

Le nombre de cas actifs se situe maintenant à 1103, en hausse de 29 par rapport à la veille.

La région de Moncton est plus que jamais l’épicentre de la pandémie avec 382 cas actifs. Suivent, dans l’ordre, le région de Fredericton (241), le Madawaska-Victoria (152), le Restigouche (142), la région de Saint-Jean (97), la région de Miramichi (44) et Chaleur/Péninsule acadienne (44).

Un total de 63 personnes sont hospitalisées – en baisse de cinq par rapport à mercredi -, dont 19 aux soins intensifs – en baisse de huit.

16 personnes hospitalisées à Campbellton

Par ailleurs, le Réseau de Santé Vitalité a présenté, jeudi après-midi, un «rapport de situation» concernant l’impact de la pandémie sur le système de santé.

On y apprend notamment que 29 personnes sont hospitalisées dans un des onze hôpitaux du Réseau en raison du coronavirus, soit 16 à l’Hôpital régional de Campbellton, huit à l’Hôpital régional d’Edmundston, trois au CHU Dr-Georges-L. Dumont de Moncton et deux à l’Hôpital régional Chaleur.

Le taux d’occupation des lits dépasse d’ailleurs les 100% dans tous les établissements du Réseau, sauf à l’Hôpital régional Chaleur et à l’Hôpital régional d’Edmundston.

Un total de 67 professionnel de la santé ont de plus été retirés du travail – pour des raisons qui ne sont pas précisées, mais qui doivent être liées à la COVID-19 dans la très grande majorité des cas.

On apprend aussi que 83% des travailleurs du Réseau sont doublement vaccinés et que 87% ont reçu au moins une dose. Dans le second cas, ce chiffre est inférieur à la moyenne provinciale (qui se chiffre à 91%).

Ce sont encore les hôpitaux de Saint-Quentin (65% de travailleurs doublement vaccinés), de Campbellton (75%) et de Grand-Sault (71%) qui ralentissent le groupe.

À l’inverse, plus de 85% du personnel est complètement vacciné aux établissements d’Edmundston, de Lamèque, de Tracadie, de Caraquet et de Sainte-Anne-de-Kent, ainsi qu’au CHU Dumont.

Notons enfin que le Réseau a appris que des citoyens communiquent avec des professionnels de la santé afin d’obtenir un dossier d’immunisation falsifié, ce que l’organisme condamne au plus haut point.