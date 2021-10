Dépistage rapide: deux semaines d’ici à ce que tous les tests nécessaires arrivent dans les écoles

Les attentes de la population envers les tests de dépistage rapides à la COVID-19 dans les écoles étaient peut-être un peu trop grandes en cette première semaine de déploiement. Mais le programme se propage lentement mais sûrement aux quatre coins de la province.

De nombreuses écoles de la province sont actuellement frappées par la COVID-19 suite à la découverte de cas positifs. Conséquences? Plusieurs milliers d’élèves considérés comme contacts potentiels en font les frais, devant écouler une période de confinement préventif à la maison. Le problème, c’est que la majorité d’entre eux n’ont pas la COVID-19. Les tests de dépistages rapides devraient toutefois aider à faire chuter ce nombre et à retourner les élèves au bon endroit, soit sur les bancs d’école.

C’est à tout le moins le souhait du ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

L’arrivée de ces tests dans les écoles a été annoncée la semaine dernière. Plusieurs parents ont toutefois déchanté en constatant, mardi, que très peu d’établissements avaient lesdits tests sous la main et que, dès lors, leur enfant devait être retiré pour une pleine période de confinement.

Selon le ministre, la distribution des tests a commencé au début de la semaine avec une prévalence pour les écoles primaires. En date de jeudi, 4500 trousses avaient été expédiées aux écoles. Dans chacune de ces trousses, on retrouve cinq tests rapides à la COVID-19.

«Notre objectif est d’avoir tous les tests nécessaires dans nos écoles d’ici deux semaines. Il faut distribuer ces tests aux écoles, qui les distribueront à leur tour aux parents. La mise en place de ce système est une adaptation de taille qui est toutefois nécessaire», souligne-t-il.

Selon M. Cardy, ces quelques jours d’essais permettront aux autorités d’évaluer cette nouvelle méthode.

«D’autres endroits au pays utilisent les tests rapides et ça fonctionne. L’an dernier, nous n’avons pas eu besoin d’opter pour cette solution, mais visiblement ce n’est pas le cas cette fois avec les éclosions que l’on connaît. J’espère que ça va rendre nos établissements scolaires plus sécuritaires et faire en sorte que les jeunes soient là où ils doivent être, sur les bancs d’école», dit-il.

Maintenant, est-ce qu’il y aura suffisamment de tests pour assurer la pérennité du programme pour plusieurs mois, pour plusieurs vagues?

«Il y a beaucoup de pression en ce moment pour l’achat de ces tests un peu partout dans le monde. On a reçu l’assurance du gouvernement fédéral que nous allions en recevoir de façon suffisante pour nos besoins. J’espère qu’on peut compter sur lui pour livrer la marchandise», ajoute M. Cardy tout en précisant l’importance d’utiliser cette ressource de façon judicieuse.

Sur le terrain

Beaucoup de gens croyaient que le programme allait être fonctionnel dès la date évoquée lors de l’annonce du gouvernement la semaine dernière. Selon Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est, c’est là que se situe l’erreur.

«Les tests ont commencé à arriver progressivement depuis l’annonce, mais déployer un tel programme n’est pas simple, ça requiert toute une gymnastique. On commence à peine à mettre en place toute la structure nécessaire. Cette semaine, c’est avant tout une période d’essais et d’erreurs», explique-t-il. Réaliste, il s’attend à composer avec certains problèmes en cours de route, comme des tests qui ne fonctionnent pas.

«Mais ça fait partie du processus. On va gérer des milliers de tests au cours des prochaines semaines. Il faut être conscient que tout ne fonctionnera pas comme prévu», prévient-il.

Dans son district, onze écoles ont annoncé être aux prises avec des cas de COVID-19. De 700 à 1000 élèves sont actuellement en isolement préventif à la maison. Comme le ministre Cardy, M. Pelletier fonde beaucoup d’espoir sur les tests rapides afin de récupérer une partie de cette clientèle. Environ 300 trousses lui ont été livrées, mais des livraisons additionnelles sont attendues d’ici la fin de la semaine.

En date de jeudi, un seul de ses établissements était en mesure de proposer des tests rapides, soit la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. En principe, les écoles Le Tremplin de Tracadie et La Mosaïque du Nord de Balmoral se joindront à l’expérience vendredi. Ainsi, les élèves de ces établissements démontrant des tests négatifs pourront court-circuiter leur quarantaine et reprendre les cours dès lundi.

«On espère que les parents vont accepter que leurs enfants fassent partie du programme, car l’objectif est de revoir les jeunes en classes», dit-il.

Sud et Nord-Ouest

Au DSF-Sud, une douzaine d’écoles sont actuellement aux prises avec des cas de COVID-19. Le programme de dépistage rapide n’est toutefois pas encore en marche.

Aucune école n’a commencé à les utiliser. On s’active plutôt à élaborer le processus de déploiement du programme, comme l’embauche de personnel pour gérer ce programme, la production d’affiches de signalisation pour guider les parents dans la cueillette des tests de dépistage et la distribution des tests. On prévoit proposer les premiers tests la semaine prochaine.

«Le nouveau programme implique des démarches logistiques importantes, qui ont peut-être été sous-estimées au moment de l’annonce. Il est important de prendre le temps nécessaire pour assurer l’efficacité du programme et l’atteinte des objectifs. Il faut rappeler que nous sommes en période de pandémie, une situation qui n’est pas facile pour personne, incluant pour le personnel scolaire qui travaille sans relâche, pour assurer la livraison des services éducatifs tout en respectant les exigences liées à la pandémie», a souligné la porte-parole du DSF-Sud, Ghislaine Arsenault.

Le DSF-Sud a reçu jusqu’ici 800 trousses de dépistage.

Dans l’ouest de la province, on a commencé à distribuer des tests de dépistage. Le DSF Nord-Ouest a été rapide à sauter dans le programme. Des tests ont été utilisés dès le 11 octobre à l’école Régionale-de-Saint-André puisque des cas y avaient été confirmés la veille.

Ailleurs sur le territoire, le Carrefour de la Jeunesse (Edmundston) et la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany (Edmundston) adhèrent également au programme de tests depuis le 12 octobre.

«En général, pour ses premiers jours officiels de fonctionnement, nous considérons que ça se passe bien. Et nous sommes persuadés que le tout deviendra plus fluide avec le temps et l’expérience de toutes les parties impliquées», soutient Julie Poulin, responsable des communications.

En bref

Pour prendre part au programme de dépistage rapide, les parents doivent d’abord signer un formulaire de consentement. Ceux-ci devront ramasser les trousses à l’école. Ils auront ensuite à administrer à leur enfant les deux premiers tests sur deux jours différents.

Si ceux-ci s’avèrent négatifs, l’enfant pourra retourner à l’école. Il devra apporter avec lui les résultats (plaquettes) comme preuve. L’enfant devra ensuite faire un test chaque matin et l’apporter à l’école jusqu’à la fin de la période indiquée initialement pour son isolement.

Des parents inquiets

La situation actuelle qui prévaut dans le système scolaire n’est pas sans causer son lot de maux de tête chez les parents.

Depuis le début de la rentrée scolaire, l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick a reçu de nombreux commentaires de parents face à la gestion de la pandémie dans les écoles. Les coups de fil et courriels ont toutefois explosé au cours des dernières semaines en raison du nombre grandissant d’éclosions dans les établissements scolaires, éclosions qui forcent les élèves à se confiner.

«C’est vraiment compliqué, un véritable casse-tête pour les parents», confirme la directrice générale de l’association, Chantal Varin.

Chaque jour, de nouvelles histoires viennent s’ajouter sur son bureau.

«Une journée l’école ferme, l’autre la garderie. Les parents ne s’y retrouvent plus, ils ne savent plus sur quels pieds danser. Ils se retrouvent à la maison à la maison avec leurs enfants. Cela a un impact sur leur quotidien et, pour plusieurs, sur leur disponibilité au travail. Ça complique énormément les choses pour tout le monde», explique Mme Varin.

À cela s’ajoute aussi la crainte des parents vis-à-vis l’apprentissage. Ils ne veulent surtout pas que ces retraits répétés depuis le début de l’année en raison de la COVID-19 en viennent à nuire à l’éducation de leurs enfants et qu’ils entraînent des retards au niveau académique.

Ce constat amène l’organisation à sonder à nouveau ses membres. À compter de jeudi et jusqu’au lundi 18 octobre, les parents auront la possibilité de s’exprimer sur différents enjeux reliés à la gestion de la pandémie en milieu scolaire, comme le port du masque, le retrait préventif, les tests de dépistage et les fermetures d’école.

«On veut savoir où se situent les parents par rapport à tout cela, avoir un portrait juste de la situation et même des pistes de solutions», souligne Mme Varin.