La Croix Rouge à la rescousse du Nouveau-Brunswick

La Croix Rouge embauche 200 personnes pour mener des interventions d’urgence au Canada. L’organisme se prépare notamment à aider le Nouveau-Brunswick, surtout dans les foyers de soins de longue durée débordés par la COVID-19.

«Nous voyons le nombre de cas augmenter et nous essayons d’être prévoyants. Si ça continue, notre aide sera certainement nécessaire, explique la conseillère en communication de la Croix Rouge en Atlantique, Allie Murchison. Nous voulons embaucher des gens pour les avoir à notre disposition si la situation empire.»

Son organisme aide déjà le foyer de soins Drew à Sackville, où 29 résidents et 10 employés ont été infectés par la COVID-19 et où huit personnes sont mortes du coronavirus durant la quatrième vague. Elle ajoute que la Croix Rouge a aussi soutenu un établissement à Grand-Sault cette année.

«Si un foyer de soins de longue durée est débordé ou qu’une grande partie de ses employés sont en isolement, nous venons, détaille Mme Murchison. Heureusement, ça n’est pas arrivé beaucoup.»

Elle précise que La Croix Rouge collabore avec l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions. Celle-ci se déploie lorsqu’un résident ou un employé d’un foyer de soins reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, par exemple.

Le directeur des communications du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, Robert Duguay déclare que la Croix-Rouge fournit du soutien non clinique lorsque la province la sollicite.

L’organisme offre alors des services liés à l’alimentation, aux soins personnels ainsi qu’à la promotion de la santé et du bien-être.

«Parfois, c’est bon d’avoir un coup de main, alors ils appellent la Croix Rouge, car nous avons une grosse équipe», commente Mme Murchison.

La relationniste souligne que La Croix Rouge privilégie les candidats bilingues.

«On ne sait jamais où se déclareront les éclosions et nous voulons nous assurer que nous pourrons aider toutes les communautés, dit-elle. J’aime aussi dire que nous cherchons des gens qui veulent rendre service. Aider peut être aussi simple que d’avoir une conversation ou de porter des caisses.»

Mme Murchison évoque à ce propos l’histoire d’un employé de la Croix Rouge, qui est intervenu à Sackville la semaine dernière.

«Il a toqué à une porte et il a bavardé avec une personne âgée. Lorsqu’il s’apprêtait à partir, elle a éclaté en sanglots et a dit: ‘‘Merci, vous êtes la première personne qui s’est assise et a parlé avec moi depuis longtemps.’’ Parfois, c’est aussi simple que ça, aider les personnes à se sentir un peu mieux», a raconté Mme Murchison.