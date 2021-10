Le Marché de Bouctouche poursuit sur sa lancée

Malgré la situation qui prévaut avec la pandémie, la directrice générale du Marché de Bouctouche, Rachelle Richard-Collette, est tout de même satisfaite de la dernière saison. «C’est beaucoup mieux que 2020», dit-elle.

«Déjà cette année, on a atteint 27 000 entrées. On a commencé avec 600 personnes par semaine, au meilleur de l’été on était à 1900. Même cet automne, on a encore de 700 à 900 personnes. C’est excellent pour le mois d’octobre», explique la directrice générale.

Le Marché de Bouctouche a ouvert ses portes le 22 mai pour la saison régulière.

«On a quand même organisé des activités spéciales, on a participé à l’événement ‘‘Goût de France’’, en juillet», explique Rachelle Richard-Collette.

L’activité a été organisée en collaboration avec le Bureau du consul général de France. «On est le premier marché dans le monde qui a tourné en petit bistrot, affirme fièrement la directrice générale. On a fait un menu à la française.»

Le marché a aussi organisé un événement de fruits de mer au cours de l’été, en collaboration avec le festival des Mollusques de Bouctouche.

«On a aussi accueilli la programmation de notre voisin, la Société culturelle. Donc, on a quand même eu une belle saison. On respecte les restrictions de la COVID-19. Les gens sont très respectueux.»

On se rappelle que 2019 avait été une année record pour le Marché de Bouctouche.

«C’était la première pleine année après la construction de 2018», explique Rachelle Richard-Collette.

En perspective, 45 000 visiteurs ont foulé le sol du marché en 2019. Une année plus tard, soit en pleine pandémie, seulement 17 000 personnes se sont rendues sur place.

«Pour l’année 2020, on a commencé plus tard et on a continué un peu plus longtemps jusqu’à l’automne et on a seulement eu le tiers du trafic de 2019», précise la directrice générale.

L’année 2020 n’a pas été facile pour le Marché de Bouctouche. «Notre cuisine était fermée et il n’y avait pas de musique live.» Toutefois, malgré la baisse de fréquentation, les marchands ont tout de même vendu en moyenne 65% de leurs volumes de produits en 2020 comparativement à 2019.

«Ils ont quand même récupéré 65% de leurs ventes. Pour moi, ça démontre vraiment l’appui des gens et des consommateurs», affirme Mme Richard-Collette.

La saison actuelle se poursuit jusqu’au 16 octobre pour faire ensuite place au marché d’automne, du 23 octobre jusqu’au 27 novembre.

«Les gens disent que nous sommes un marché de destination. Ils viennent de partout dans la province. En tout et partout, on représente 60 marchands. On a attiré de nouveaux marchands cette année et on est toujours prêts à accueillir de nouveaux marchands.»

La directrice générale cite en exemple la présence d’une cuisinière jamaïcaine durant le mois d’octobre.

Le Marché de Bouctouche reste ouvert jusqu’au début décembre, alors qu’il y aura le marché de Noël durant deux jours consécutifs, soit les vendredis et samedis 3 et 4 décembre. Le marché fermera ensuite ses portes jusqu’au mois de mai 2022.