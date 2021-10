Nicole Thébeau à la rescousse des animaux dans Kent

Les animaux du comté de Kent peuvent compter sur une personne fiable lorsqu’ils sont dans le pétrin. Nicole Thébeau viendra à leur rescousse.

Même sans aucun refuge, Nicole Thébeau trouve toujours une solution pour les animaux en situation précaire. Lorsqu’elle vient en aide à un animal et que celui-ci a besoin d’un foyer d’accueil, elle l’annonce par l’entremise de Facebook sur le site Kent County Animal Rescue.

De là, la plupart du temps, les animaux orphelins trouvent preneurs. Sinon, ils aboutissent souvent chez elle dans sa propre demeure.

«C’est souvent que j’ai trop rempli ma maison», avoue-t-elle.

Le nombre d’animaux réfugiés dans sa maison varie d’une journée à l’autre. Lors de notre discussion jeudi, elle accueillait deux chiens et cinq chats. «Là je suis topée disons.» (rires)

L’aventure de celle qui adore les animaux a débuté il y a une quinzaine d’années. «J’avais trouvé un chat qui était dans le milieu du chemin puis il tournait en rond comme un bébé chat. Quand on l’a ramassé moi et ma chum, j’ai vu qu’il était complètement aveugle. Les deux yeux étaient collés ensemble d’infection. Ç’a m’a fait de quoi de le voir comme ça. On l’a ramassé mon amie et moi. Elle, elle avait de l’argent pour le chat et moi j’avais du temps.»

Elles ont amené le chat chez le vétérinaire. Une opération a été nécessaire. Son amie lui a dit: «Moi je vais payer pour l’opération si toi tu veux le garder ou le faire adopter.»

Nicole s’est dit: «pourquoi pas»?

Elle a pris sa caméra et a lancé un «petit groupe sur Facebook.» Son «petit groupe» en question est maintenant suivi par des milliers de personnes. «J’ai commencé à raconter les histoires des animaux qui avaient besoin d’aide», explique-t-elle.

En fait, il a suffi d’un petit chat en difficulté pour créer le mouvement actuel. En peu de temps, de 500 personnes, son groupe a été suivi par 1000 personnes. «Là, on est rendus à 6000-7000 personnes», constate-t-elle.

Les gens appellent simplement Nicole Thébeau lorsqu’ils constatent qu’un animal se trouve en détresse. Celle-ci se rend sur les lieux, constate les faits et raconte ensuite la situation et les besoins de l’animal rescapé sur son site Facebook.

Si ce dernier est amené chez le vétérinaire, Nicole Thébeau indique où se trouve l’animal soigné et les gens du groupe peuvent contribuer financièrement en donnant ce qu’ils veulent directement au vétérinaire.

Des animaux, elle en a vu de toutes les sortes. Elle est déjà venue en aide à un bébé chevreuil dont la mère avait été frappée par un train. «Des choses comme ça, j’essaye souvent de les envoyer au Wildlife Sanctuary à Sackville.»

Le 12 octobre, à Richibucto, elle a aidé un raton laveur resté coincé dans la grille d’un radiateur de véhicule. L’animal s’en est finalement sorti en bonne condition.

«On a trouvé des gants de soudeur et avec ça on a été capable de le sortir», explique Nicole. Ils ont ensuite déposé l’animal par terre et ce dernier a pris la clé des champs.

«C’est la deuxième fois que ça m’arrive. L’année dernière, j’ai vécu la même chose avec un chat.» Le conducteur avait frappé un chat qui était resté pris, comme le raton laveur.

«On a pu le sortir et, là encore, il était correct, mais il a eu peur.»

En effet, cela faisait une heure que le chat était coincé alors que le véhicule était en mouvement durant tout ce temps. Ce n’est que lors d’un arrêt à un restaurant de Rexton que le conducteur a entendu le chat.

Sur la photo, on peut voir les pattes du raton laveur qui est resté coincé entre le radiateur et la calandre d’un véhicule. – Gracieuseté

Trop de chats

Il arrive parfois que Nicole Thébeau ait trop d’animaux à sauver. Par exemple, elle ne peut plus trouver de familles d’accueil pour les chats, car il y en a trop.

Lorsqu’elle demande de l’aide pour un chat, elle ne reçoit pratiquement jamais d’aide.

«Ici dans ma région, on n’a pas d’aide pour les chats. Ça prendrait vraiment un refuge pour chats dans le comté de Kent, dit la résidente de l’Aldouane. J’avais une petite shed, j’en avais une cinquantaine là-dedans. C’était trop.»

Encore là, si le chat se retrouve avec une patte cassée ou autre chose, c’est plus fort qu’elle, Nicole Thébeau lui viendra en aide.