Radio Restigouche rafraîchit son image et devient Sommet FM

Vingt-sept ans après avoir fait son apparition sur la bande FM, la radio communautaire CIMS 104-FM Radio Restigouche dépoussière son image de marque et devient radio Sommet.

Pendant des années, Radio Restigouche a été connue comme la radio «des deux côtés de la baie», en référence à son auditoire presqu’autant gaspésien que restigouchois. Aujourd’hui, Sommet 103,9-FM a pour slogan «Bien plus qu’une radio». Les couleurs acadiennes de son logo ont fait place au vert et au bleu. Ce grand virage a été dévoilé au dimanche.

«Comme toutes les entreprises, on a besoin de moderniser notre image, de faire peau neuve. C’est ce que l’on a voulu faire en adoptant un nouveau nom, de nouvelles couleurs, un nouveau slogan. C’est jeune, dynamique», explique Gary Ouellette, directeur général de la station.

Selon lui, le virage a été enclenché il y a quelques années. Plusieurs propositions auraient été faites à la direction avant que celle-ci ne soit retenue.

«On a fait une étude de marché et ce qui revenait beaucoup, c’est la nature, les montagnes, l’eau. On a donc incorporé ces éléments dans notre nouveau logo et notre nouveau nom. Sommet FM, ça représente notre position géographique – le plus au nord du Nouveau-Brunswick –, nos montagnes ainsi que les accomplissements des gens de notre région qui se démarquent. C’est aussi à quoi l’on aspire comme radio, atteindre les plus hauts sommets», souligne M. Ouellette.

Celui-ci l’admet, s’attaquer de la sorte à un nom aussi emblématique dans la région n’est pas chose évidente.

«C’est difficile de changer une image, surtout lorsqu’elle est présente depuis aussi longtemps et qu’elle est aussi établie dans la communauté. En même temps, c’est nécessaire, car l’image ne doit pas servir que pour les bâtisseurs. On a une génération plus jeune qui écoute généralement moins la radio, alors on se doit d’évoluer pour aller les chercher, les intriguer et les garder», dit-il.

Le changement de nom arrive également avec une nouvelle offre de services. Déjà présente sur les médias sociaux, la radio communautaire entend continuer à développer cet aspect. De nouvelles voix se sont également greffées à l’équipe tout récemment, dont l’ancien lauréat de Star Académie, Jean-Marc Couture, qui coanime depuis peu l’émission du retour.

À noter que l’ancien nom de la station – Coopérative Radio Restigouche – demeurera néanmoins en vigueur sur papier, tout comme ses lettres d’appels (CIMS-FM), lettres qui lui ont été conférées par le CRTC et qui ne peuvent être remplacées.