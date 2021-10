COVID-19: deux morts et 87 nouveaux cas

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé, vendredi, 87 nouveaux cas de COVID-19. Deux décès s’ajoutent au bilan, qui se chiffre maintenant à 84.

Une personne âgée de 90 ans et plus dans la zone 3 (région de Fredericton) et une personne âgée de 70 à 79 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston) sont décédées.

Au cours des 24 derniers jours, 36 Néo-Brunswickois ont perdu la vie aux griffes de la COVID-19, dont neuf au cours des trois derniers jours.

Des 87 nouveaux cas, 29 sont dans la région de Moncton, 17 dans le Grand Fredericton, 16 dans le Madawaska-Victoria, 13 dans le Restigouche, neuf dans la région de Saint-Jean et trois dans Chaleur/Péninsule acadienne.

Des 87 nouveaux cas, 61 ne sont pas pleinement vaccinés – 70% -, 35 touchent des Néo-Brunswickois âgés de 29 ans ou moins et 69 font l’objet d’une enquête.

Au cours des sept derniers jours, 682 cas de COVID-19 ont été recensés dans la province, contre 715 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une diminution de 4,6%.

La Santé publique a maintenant annoncé au moins 70 nouveaux cas quotidiens de COVID-19 au cours des 17 derniers jours.

Avant le début de la quatrième vague, jamais plus de 36 nouveaux cas de COVID-19 n’avaient été recensés au cours d’une même journée dans la province.

Depuis le 7 septembre, des cas de COVID-19 ont été confirmés dans 99 écoles et 53 garderies éducatives.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 1064, en baisse de 39 par rapport à jeudi.

Il était de 293 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 372 dans la région de Moncton, 224 dans le Grand Fredericton, 146 dans Madawaska-Victoria, 145 dans le Restigouche, 101 dans la région de Saint-Jean, 39 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 37 dans la région de Miramichi.

Soixante personnes sont hospitalisées – en baisse de trois par rapport à jeudi -, dont 18 aux soins intensifs.

Aucune personne âgée de moins de 19 ans n’est hospitalisée.

Parmi les personnes hospitalisées, 31 ne sont pas vaccinées, six sont partiellement vaccinées et 23 sont pleinement vaccinées.

Parmi les 18 personnes qui se trouvent à l’unité des soins intensifs, 16 ne sont pas vaccinées et deux sont partiellement vaccinées.

Les 18 personnes aux soins intensifs vendredi constituent le plus faible total dans la province depuis le 2 octobre. À noter que 24 Néo-Brunswickois sont décédés de la COVID-19 depuis cette date.

La Santé publique a enfin fait savoir que 82,1% – en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à jeudi – des Néo-Brunswickois admissibles étaient pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 91,2% – en hausse de 0,2 point de pourcentage – ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Un peu plus de 128 000 Néo-Brunswickois ne sont pas encore complètement vaccinés, dont 66 816 qui n’ont pas encore reçu une première dose.