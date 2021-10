Des tests de dépistage rapide pour tous

Après les établissements de soins de longue durée, les écoles et les chambres de commerce (entreprises), c’est maintenant au tour du grand public d’avoir accès gratuitement à des tests de dépistage rapide.

Le gouvernement provincial a annoncé, vendredi, l’élargissement du programme à tout citoyen âgé de 2 ans et plus qui ne présente aucun symptôme de la COVID-19 et qui n’est pas considéré comme un contact étroit de cas confirmés.

La distribution des trousses de dépistage rapide aura lieu dès ce samedi 8h à 17h dans les zones où la mesure coupe-circuit est en vigueur, plus précisément à Moncton (stationnement de Magic Mountain), Perth-Andover (Perth-Andover Middle School) et à Grand-Sault (Hôtel de Ville).

La distribution se poursuivra dans ces zones au courant de la semaine prochaine en plus d’être élargie à d’autres zones chaudes de la province.

Des points de distributions auront ainsi lieu au Centre de santé du Grand Moncton, au Centre médical régional de Shédiac, à la Clinique de santé de Cocagne, à l’Hôpital régional d’Edmundston, à la Clinique médicale du Haut-Madawaska, à l’Hôpital général de Grand-Sault, à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, à la Clinique médicale E. L. Murray de Campbellton, au Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie, au Centre de santé de Jacquet River, à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, à l’Hôpital l’Enfant-Jésus RHSJ† de Caraquet, à l’Hôpital de Tracadie, à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, au Centre de santé de Paquetville, au Centre de santé communautaire de Saint-Isidore, à l’église St. James the Less de Rothesay, au Terrain d’exposition de Fredericton ainsi qu’à celui de Miramichi.

À noter que les heures et les jours de distribution varient d’un endroit à l’autre. Il serait donc préférable de contacter l’établissement visé avant de s’y rendre.

La Santé publique demande aux personnes qui obtiendront un résultat positif à un test rapide de prendre rendez-vous dans un centre d’évaluation pour confirmer les résultats par le biais d’un test en laboratoire. Toujours selon la Santé publique, plus d’un million de trousses de test rapide ont été distribuées jusqu’à présent dans la province.