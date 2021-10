Les maisons se vendent comme des petits pains chauds à Maisonnette

Avec l’essor du télétravail et le désir de retrouver une certaine tranquillité, les régions rurales ont connu un regain d’intérêt pendant la pandémie. Maisonnette, une municipalité comptant moins de 500 âmes au dernier recensement, est l’une des communautés qui semble profiter de ce phénomène.

Selon Anthony Poirier, maire de Maisonnette depuis ce printemps, un grand nombre de maisons et de chalets ont trouvé preneur au cours des derniers mois dans la municipalité et les communautés environnantes.

«Je ne connais pas le nombre exact, mais je peux confirmer qu’un grand nombre de maisons ont été vendues, que ce soit des résidences ou des chalets. Il y a des maisons qui étaient à vendre depuis longtemps qui ont trouvé preneurs. Il y a de moins en moins de pancartes ‘à vendre’ au bord du chemin.»

Janelle Comeau, agente immobilière chez Royal Lepage dans la Péninsule acadienne, constate aussi un engouement pour l’immobilier en région rurale. Cette année, près de 125 maisons ont été vendues sur son territoire, soit presque le double par rapport à une année normale.

«Beaucoup de maisons en région rurale ont changé de mains en 2021. Il y a vraiment un engouement pour un retour vers la nature et les grands espaces.»

D’après Anthony Poirier, il n’existe pas nécessairement d’acheteur typique. Certains reviennent vivre dans la région après avoir habité dans de plus grands centres urbains, alors que d’autres se cherchent une résidence secondaire dans le coin.

«C’est un fait intéressant, car on dit souvent que la pandémie n’a pas aidé certaines régions, mais nous, ça nous a peut-être aidés, mais je ne peux pas dire s’il y a un lien direct. D’après ce que j’entends, beaucoup de gens se cherchent des maisons ici à cause de la tranquillité et ainsi de suite. La COVID nous a montré à quel point on est bien dans nos petites régions comme ici. Les prix sont moins élevés qu’en ville, ça peut aider aussi. Beaucoup de gens ont de la famille proche et ils veulent avoir un pied-à-terre dans le coin.»

Évaluations foncières

Maisonnette est aussi l’une des rares municipalités dans le nord de la province qui a vu la valeur de son assiette fiscale augmentée de plus de 10% (10,46%), alors que la moyenne provinciale est d’environ 8%.

Les évaluations foncières, qui sont du ressort du gouvernement provincial, de certaines propriétés ont augmenté de plus de 30 000$.

«On vient de recevoir la documentation du gouvernement provincial. Ce n’est pas une situation contrôlée par le conseil, mais nous allons regarder ça pour voir si des options s’offrent à nous. Ça peut avoir un impact surtout quand la valeur d’une maison augmente de beaucoup. Quand on regarde ça, ça peut être bien pour la municipalité que la valeur de l’assiette fiscale monte, mais pour les citoyens, il n’y a personne qui aime voir ses taxes monter de façon considérable d’une année à l’autre.»