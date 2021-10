COVID-19: Trois autres décès et 130 rétablissements

La Santé publique a confirmé le décès de trois personnes à la suite de la COVID-19 samedi, ce qui porte à 87 le nombre total de décès liés à la pandémie.

Une personne âgée entre 80 et 89 ans et une personne de plus de 90 ans dans la zone 1 (région de Moncton) ainsi qu’une personne âgée de plus de 90 ans dans la zone 7 (région de Miramichi) sont décédées.

Cinquante-quatre personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 17 se trouvent à l’unité des soins intensifs. Parmi les personnes hospitalisées, 29 ne sont pas vaccinées, cinq sont partiellement vaccinées et vingt le sont pleinement. Parmi les 17 personnes aux soins intensifs, 15 ne sont pas vaccinées et deux le sont partiellement.

La Santé publique a signalé 66 nouveaux cas de COVID-19 samedi et 130 rétablissements. Parmi les nouveaux cas, 35 – ou 53% – ne sont pas vaccinés, un – ou deux pour cent – est partiellement vacciné, et 30 – ou 45% – sont pleinement vaccinés. Il y a présentement 997 cas actifs.

La Santé publique a signalé aujourd’hui que 82,3% des gens admissibles au Nouveau-Brunswick sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 et que 91,4% ont reçu une première dose d’un vaccin.

« Les taux de vaccination des personnes de moins de 40 ans des zones où il y a des mesures “coupe-circuit” sont encore relativement peu élevés, a indiqué le premier ministre Blaine Higgs. Par exemple, dans la zone 4, environ 60 % seulement des personnes de 12 à 39 ans sont adéquatement vaccinées, cette donnée est décevante».

Élargissement du programme de dépistage rapide

Aujourd’hui, plus de 7500 trousses de dépistage rapides ont été distribuées dans les zones visées par une mesure coupe-circuit. En raison de la très grande demande, les trois sites de distribution (Moncton, Perth-Andover et Grand-Sault) ont dû être fermés plus tôt que prévu.

À compter du lundi 18 octobre, les citoyens pourront se procurer une trousse aux endroits suivants: