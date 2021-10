COVID-19: trois décès et 58 nouveaux cas dimanche

La Santé publique a confirmé le décès de trois personnes des suites de COVID-19, ce qui porte à 90 le nombre total de décès liés à la COVID-19.

Les trois personnes étaient de la zone 5. Deux personnes avaient entre 40 et 49 ans et une personne avait entre 80 et 89 ans.

«Mes pensées vont vers les proches des personnes qui sont décédées aujourd’hui, a déclaré le premier ministre Blaine Higgs. Nous avons tous un rôle à jouer pour ralentir la propagation du virus. Je tiens à remercier les entreprises qui ont pris des mesures pour encourager leurs employés à se faire vacciner et j’encourage les autres entreprises à faire de même La COVID-19 pose un risque sérieux en milieu de travail et peut avoir des répercussions sur les activités d’une entreprise, particulièrement si un employé non vacciné contracte la maladie.»

«Je transmets mes condoléances aux proches des personnes qui ont perdu la vie à la suite de la COVID-19, a dit la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.»

Je rappelle aux gens du Nouveau-Brunswick qu’il faut continuer à porter un masque dans les lieux publics intérieurs, à se laver les mains fréquemment et à se faire doublement vacciner si ce n’est pas déjà fait. D’autres restrictions touchant les déplacements et les rassemblements sont en vigueur dans les régions où il y a une mesure coupe-feu.

La Santé publique a signalé 58 nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui et 117 rétablissements, le nombre de cas actifs descend donc à 935. Parmi les nouveaux cas, 35 – ou 60%– ne sont pas vaccinés, cinq – ou neuf pour cent – sont partiellement vaccinés, et 20 – ou 34% – sont pleinement vaccinés.

Cinquante-sept personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 18 se trouvent à l’unité des soins intensifs. Aucune personne adéquatement vaccinée ne compte parmi les 18 personnes aux soins intensifs (16 ne sont pas vaccinées et deux le sont partiellement). Parmi toutes les personnes hospitalisées, 29 ne sont pas vaccinées, cinq sont partiellement vaccinées et vingt le sont pleinement.

Élargissement du programme de dépistage rapide

À compter du lundi 18 octobre, les personnes qui n’ont pas reçu un diagnostic de COVID-19 pourront se procurer gratuitement une trousse de test de dépistage rapide qu’elles pourront utiliser à la maison.

La Santé publique a doublé le nombre de trousses qui seront disponibles à chaque site de distribution demain et pendant toute la semaine pour répondre à la forte demande initiale. Tous les sites seront ouverts aux heures prévues ou jusqu’à ce que les quantités quotidiennes aient été distribuées. Les trousses de dépistage seront disponibles de façon régulière et les sites de distribution en recevront périodiquement.

«Nous sommes reconnaissants du grand intérêt suscité par ces tests, il est évident que les gens veulent faire ce qu’ils peuvent pour aider à combattre le coronavirus, a ajouté la Dre Russell. Nous vous remercions de votre patience avec le personnel des sites de distribution qui font leur possible pour distribuer rapidement les trousses.»

«Il est extrêmement important que les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test rapide prennent un rendez-vous pour subir un test de référence afin de confirmer le diagnostic. On peut prendre rendez-vous en ligne, sur le site Web du GNB sur le coronavirus ou en appelant Télé-Soins 811, a précisé dit la Dre Russell. Il ne faut pas oublier que les tests rapides sont plus fiables s’ils sont effectués à intervalles réguliers, par exemple à tous les deux jours avec une trousse de cinq tests.»

Il est interdit à toute personne à qui la Santé publique a ordonné de s’isoler de mettre fin à son isolement si elle obtient un résultat négatif d’un test rapide. Ces personnes doivent suivre les instructions reçues et rester en isolement.