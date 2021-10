Deux hommes portés disparus dans la région de Moncton

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver la trace de deux hommes qui sont portés disparus depuis la semaine dernière dans la région de Moncton.

Le premier individu qui manque à l’appel est Luc Leblanc, dont la disparition a été signalée à la police le 13 octobre.

L’homme de 33 ans a été vu une dernière fois le 10 octobre, à Moncton. La police a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais elle n’y est pas encore parvenue. La famille du disparu et la police s’inquiètent pour lui.

Originaire de Moncton, Luc Leblanc mesure environ 165 cm (5 pi 5 po) et pèse environ 102 kilos (224 livres). Il a les cheveux bruns, courts, et les yeux verts.

La police a indiqué ne pas savoir quels types de vêtements il portait lors de sa disparition.

– Gracieuseté: GRC – Gracieuseté: GRC

Le Service régional de Codiac de la GRC tente également de retrouver un homme de 47 ans qui est porté disparu depuis vendredi.

Sheldon Stephen Augustine a été vu pour la dernière fois dans la soirée du 14 octobre, près de l’aéroport Romeo-LeBlanc du Grand Moncton.

L’homme, qui est originaire d’Elsipogtog, mesure environ 191 cm (6 pi 2 po) et pèse environ 81 kilos (180 livres). Il a les cheveux noirs et gris, courts, et les yeux bruns.

La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un pantalon noir, un t-shirt rouge et un chandail à capuchon bleu foncé. Quiconque ayant des informations au sujet de ces deux disparitions est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.