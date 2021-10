Le Salon du livre de la Péninsule acadienne passe en mode virtuel

La pandémie ayant encore eu raison d’une version traditionnelle du Salon du livre de la Péninsule acadienne, l’équipe organisatrice propose maintenant une programmation d’activités virtuelles qui seront mises en ligne du 15 octobre au 26 novembre.

L’équipe du Salon du livre de la Péninsule acadienne a profité du long week-end de l’Action de grâce pour enregistrer des entrevues et des tables rondes avec les auteurs et auteures qui devaient être présents à Shippagan pour la 18e édition.

Les vidéos demeureront en ligne jusqu’au 5 janvier 2022. Elles peuvent être visionnées sur la page YouTube Salon du livre de la PA – 18e édition.

Les premières vidéos ont été mises en ligne ce week-end, dont une grande entrevue avec Patsy Gallant menée par Diane Losier.

On peut aussi entendre le passionné du cyclisme Roland Besnier, auteur de Cyclotou-risme… La belle aventure, publié en juin aux Éditions de la Francophonie. Cette entrevue est d’autant plus touchante étant donné que M. Besnier a récemment succombé à un cancer.

Les lectures de la Joute littéraire sur le thème Si loin, si proche, des auteures et auteurs Suzan Payne, Emma Haché, Rodney Saint-Éloi et Matthieu Simard sont aussi disponibles sur le site Internet du Salon du livre, où il est aussi possible de consulter l’ensemble de la programmation virtuelle.

«Le Salon n’a pas lieu en présentiel cette année encore, mais l’équipe a fourni tous les efforts possibles pour donner une belle visibilité aux auteurs et auteures et nous vous encourageons à vous procurer leur ouvrage», mentionne le président du Salon, Denis Mallet.