Bonne année pour le saumon de l’Atlantique

Les efforts de rétablissement des stocks de saumons de l’Atlantique dans la portion du parc national Fundy connaissent du succès. À preuve, on a assisté cette année au plus grand nombre de retour en rivières de ce poisson depuis plus de trente ans.

Depuis le début de juillet, un nombre record de saumons de l’Atlantique – plus d’une centaine – sont revenus de l’océan pour frayer dans les rivières du parc national Fundy. Selon les porte-parole de Parcs Canada, il s’agirait du plus grand nombre enregistré depuis 1989.

En 2018, le parc en avait compté 72, ce qui démontre une tendance continue à la hausse.

Ce nombre élevé de saumons serait grandement attribuable aux efforts de restauration des stocks dans cette partie de la province.

«Le projet de rétablissement du saumon de la région de Fundy est le premier projet à recueillir de jeunes poissons dans la nature et à les élever dans un environnement océanique, dans un site d’élevage en milieu marin jusqu’à l’âge adulte. Ils sont ensuite relâchés dans la rivière afin de restaurer les populations sauvages», souligne la biologiste Laura Clarke.

La biologiste soutient qu’il y a quelques décennies à peine, on pouvait dénombrer aisément plusieurs milliers retours de saumons dans le secteur de Fundy uniquement. La population a toutefois chuté dramatiquement.

Toujours selon la biologiste, ces retours toujours de plus en plus nombreux de saumon dans le bassin versant de Fundy ont des effets positifs sur cet écosystème.

«Cela contribue à la santé écologique puisqu’ils se déplacent d’une rivière à l’océan. En faisant cela, ils apportent à l’écosystème d’eau douce des éléments nutritifs marins importants», souligne-t-elle.

Autre donnée intéressante. Habituellement, le retour des saumons s’effectue dans la région de Fundy à l’automne. Cette année toutefois, on a constaté des retours aussi tôt qu’en juillet. Selon les spécialistes, cela est un indicateur que le programme de rétablissement semble fonctionner.

À noter que le saumon de l’Atlantique figure toujours sur la liste des espèces en voie de disparition.

Le bassin versant de Fundy possède environ 14 kilomètres de rivières accessibles pour l’habitat du saumon

Bonne année partout

Si les stocks de saumon de l’Atlantique impressionnent dans le secteur de Fundy, qu’en est-il ailleurs en province? Car après tout, les plus grandes rivières à saumons ne se retrouvent pas dans cette partie du Nouveau-Brunswick.

À première vue, sans être exceptionnelle, l’année 2021 semble s’en tirer plutôt décemment.

«Les indicateurs en cours de saison montrent que 2021 est une année relativement bonne, comparativement aux années récentes, en termes de retours de saumons atlantiques adultes au Nouveau-Brunswick. Il reste par contre encore des statistiques à compiler avant que les estimations finales ne soient publiées, ce qui devrait être fait à la fin de l’hiver ou au début du printemps», résume Neville Crabbe, porte-parole de la Fédération du Saumon de l’Atlantique.

Les retours risquent d’être meilleurs cette année dans l’ensemble qu’en 2020, qui, elle-même, n’avait pas été une mauvaise année. Dans les faits, elle se classait au 18e rang en terme de plus haut rendement de retour des 50 dernières années.

La façon dont les évaluations sont effectuées varie d’une rivière à l’autre. Certaines ont des méthodes saisonnières comme les filets dans la Miramichi ou encore des relevés d’automne en plongée comme dans la Restigouche.

Quelques exemples de bonnes performances? En date du 30 septembre, on avait dénombré à la trappe Cassilis de la Miramichi Nord-Ouest 152 grands saumons et 354 madeleineaux, comparativement à 85 grands saumons et 53 madeleineaux en 2020.

À la barrière Dungarvon, un affluent de ce même cours d’eau, on comptait 126 grands saumons et 102 madeleineaux cette année, comparativement à 70 grands saumons et 88 madeleineaux l’an dernier. Un mince progrès, mais un progrès.