COVID-19: un décès et 53 nouveaux cas

Un 91e décès associé à la COVID-19 est survenu dans la province, a annoncé le gouvernement, lundi, en fin d’après-midi.

Il s’agit d’une personne de la zone 5 qui était âgée entre 70 et 79 ans.

Ceci porte le nombre de décès à 16 au cours des six derniers jours et de 43 depuis 27 jours.

La Santé publique a rapporté 53 nouveaux cas de COVID-19, lundi. Il s’agit du plus petit nombre quotidien depuis le 23 septembre – soit 26 jours.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé un total de 588 cas, contre 678 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une diminution de 15%.

Les nouveaux cas se répartissent comme suit:

20 dans la région de Moncton

11 au Restigouche

10 dans Madawaska-Victoria

six dans la région de Fredericton

quatre dans la région de Saint-Jean

un chacun dans le Grand Miramichi et dans Chaleur/Péninsule acadienne

Parmi les nouveaux cas, 40 (75%) ne sont pas doublement vaccinés et neuf concernent des jeunes âgées de 19 ans ou moins.

Depuis le 7 septembre, 56 écoles et garderies éducatives ont enregistré des cas confirmés de COVID-19.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 849 – en baisse de 86 par rapport à dimanche.

C’est la première fois depuis le 7 octobre que le nombre de cas actifs passe sous les 850.

Les cas actifs se répartissent comme suit:

296 dans le Grand Moncton

169 dans la région de Fredericton

128 au Restigouche

127 dans Madawaska-Victoria

77 dans le Grand Saint-Jean

30 dans la région de Miramichi

22 dans Chaleur/Péninsule acadienne

Soixante-et-une personnes sont hospitalisées, dont 20 aux soins intensifs, des hausses respectives de trois et de deux Néo-Brunswickois par rapport à dimanche.

Parmi les 61 personnes hospitalisées, 31 ne sont pas vaccinées, cinq sont partiellement vaccinées et 25 le sont adéquatement. On compte 20 personnes aux soins intensifs, parmi elles aucune ne sont adéquatement vaccinées, 18 ne sont pas vaccinées et deux le sont partiellement.

Par ailleurs, la Santé publique a fait savoir que 82,5% des Néo-Brunswickois admissibles sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 et que 91,5% d’entre eux ont reçu une première dose d’un vaccin.

C’est donc dire que 122 250 Néo-Brunswickois admissibles ne sont toujours pas doublement vaccinés contre la COVID-19 – dont 59 160 qui n’ont pas reçu la moindre dose.