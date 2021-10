L’état d’urgence apporte une diminution des cas actifs de COVID-19

Le nombre de cas actifs de COVID-19 est en baisse au Nouveau-Brunswick alors que, depuis quelques jours, le nombre de rétablissements surpasse le nombre de nouveaux cas, ce que la Dre Jennifer Russell qualifie d’encourageant.

Depuis le sommet de 1103 cas actifs atteint le jeudi 14 octobre, le nombre de cas actifs est redescendu à 849 lundi.

La province a recensé 53 nouveaux cas et 138 rétablissements lundi.

La médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, se croise les doigts pour que cela se poursuive, bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir si la tendance se maintiendra.

«Quand on voit le nombre de cas diminuer comme ça, ça nous donne de l’espoir qu’on va dans la bonne direction.»

Selon elle, cette diminution signifie que le retour de l’état d’urgence et de la bulle familiale annoncée il y a un peu plus de deux semaines commence à porter ses fruits.

«On voulait vraiment réduire le nombre de contacts étroits. Changer le pourcentage de contacts étroits entre personnes allait vraiment diminuer le nombre de nouveaux cas et (d’hospitalisations).»

Le nombre d’hospitalisations est quant à lui demeuré relativement stable. On comptait toujours 61 personnes atteintes du virus, à l’hôpital, lundi, dont 20 à l’unité des soins intensifs.

La Dre Russell affirme qu’il existe toujours un délai entre la diminution du nombre de cas actifs et celle des cas hospitalisés. Si la tendance se maintient, le nombre de personnes hospitalisées pourrait aussi commencer à diminuer d’ici une semaine ou deux.

«Je crois qu’on peut dire que dans une semaine, on va voir le nombre de cas commencer à baisser, comparé au nombre de cas actifs. On se croise les doigts.»

Les deux réseaux de santé sont pour l’instant en phase rouge alors qu’ils tentent de gérer la pression que la COVID-19 exerce sur leurs activités.

La Dre Russell rappelle que les nouvelles infections continuent de survenir principalement chez les personnes qui n’ont pas encore reçu deux doses du vaccin.

Parmi les 61 personnes atteintes de la COVID-19 qui se trouvaient à l’hôpital lundi, 36 n’étaient pas pleinement vaccinées.

L’état d’urgence à renouveler vendredi

La Dre Jennifer Russell affirme qu’elle ignore encore s’il y aura un changement des mesures de santé publique vendredi.

L’arrêté obligatoire de l’état d’urgence doit être renouvelé toutes les deux semaines, donc ce vendredi, et la Dre Russell affirme que la Santé publique et le cabinet discuteront de la situation au cours de la semaine pour déterminer la marche à suivre.

«Il est encore trop tôt pour prédire ce qui va arriver d’ici vendredi. On va avoir des discussions, on va continuer à suivre les chiffres, le nombre de cas et de personnes hospitalisées.»

Pas suffisamment de ressources pour lutter contre la COVID-19

L’opposition officielle libérale somme le gouvernement provincial de Blaine Higgs de dépenser une partie du surplus budgétaire de 400 millions $ pour fournir des ressources additionnelles pour lutter contre la pandémie.

Le chef par intérim du Parti libéral, Roger Melanson, estime que les ressources se font rares pour surveiller les frontières de la province.

«À quoi sert un programme d’enregistrement des voyages s’il n’y a pas de contrôle aux frontières?», s’interroge-t-il.

Il croit aussi que le gouvernement devrait dépenser une partie de son excédent budgétaire, fourni en grande partie par Ottawa, pour mieux fournir les centres de dépistage rapides.

«En fin de semaine, ils n’ont pas réussi à doter de ressources adéquates les centres de ramassage des trousses de dépistage rapide dans les zones où sont mises en place les mesures coupe-circuit, et ils augmentent le fardeau des enseignants en ne fournissant pas les ressources supplémentaires nécessaires pour gérer correctement le programme de dépistage rapide mis en œuvre la semaine dernière.»