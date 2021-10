Trois citoyens décorés de l’Ordre de Moncton

L’agence d’artiste Carol Doucet, l’universitaire Donald J. Savoie et l’ancien politicien Dennis Cochrane rejoignent l’Ordre de Moncton.

Cette distinction reconnaît des gens qui ont contribué au bien-être social, culturel et économique de la municipalité. Un comité formé de trois élus, trois résidants et un représentant de l’administration municipale, retient chaque année trois noms parmi les candidatures.

Propriétaire de la maison de disque Le Grenier Musique, Carol Doucet oeuvre depuis 20 ans dans le développement artistique. En plus d’être un label, son entreprise offre tous les services d’une carrière musicale: gérance, booking de spectacles, promotion et relations de presse.

Au cours des années, Carol Doucet a su épauler nombre de talents acadiens, comme Lisa LeBlanc, les Hay Babies ou Caroline Savoie, et à participé à les faire connaître bien au-delà des frontières de l’Acadie.

Ses contributions à Moncton et à la scène culturelle de la région, ainsi qu’aux dizaines d’événements culturels de l’Acadie ont été déjà récompensées par des mentions et des prix de la FrancoFête en Acadie, par les prix Éloize et par les Prix de la musique de la côte est, entre autres.

Carol Doucet – Gracieuseté Dennis Cochrane – Gracieuseté Donald J. Savoie – Gracieuseté

Donald Savoie

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’Université de Moncton, Donald J. Savoie est une sommité en matière de politique publique et d’administration publique au Canada. Il a publié de nombreux livres portant sur les politiques publiques, l’administration publique et le fédéralisme.

«Dans ses ouvrages, Donald Savoie exprime méthodiquement, sans réserve et surtout clairement nos origines de Monctoniens et d’habitants des provinces de l’Atlantique, en précisant comment nous avons été défavorisés par la Confédération, en plus de donner de nombreux exemples des politiques fédérales officielles adoptées depuis et, en définitive, des moyens grâce auxquels nous devons nous relever nous-mêmes en mettant au point nos propres solutions pour connaître un avenir économique plus radieux», peut-on lire désormais sur le site de la Ville de Moncton.

M. Savoie a été conseiller auprès des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, de même que de l’OCDE, de la Banque mondiale et des Nations Unies.

Il s’est vu décerner sept doctorats honorifiques par des universités canadiennes et a été fait officier de l’Ordre du Canada en 1993.

Il a par ailleurs été nommé membre de la Société royale du Canada en 1992 et de l’Ordre du Nouveau-Brunswick en 2011.

Dennis Cochrane

Élu maire de Moncton en 1979, alors qu’il avait 28 ans Dennis Cochrane a ensuite accompli un mandat de député du Grand Moncton jusqu’en 1988.

La municipalité lui reconnait un rôle clef dans l’indemnisation de milliers de travailleurs du CN mis à la porte à la suite de la fermeture des ateliers de réparation de Moncton par le Canadien National.

Après un passage à la chefferie du Parti progressiste-conservateur, il a occupé le poste de sous-ministre de l’Éducation.

Aujourd’hui retraité de la vie politique, il préside le comité de financement du premier centre de soins palliatifs résidentiel du sud-est du Nouveau-Brunswick.