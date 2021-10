COVID-19: de moins en moins de cas, mais trois autre décès

Trois autres personnes ont perdu la vie aux griffes de la COVID-19, a annoncé la Santé publique du Nouveau-Brunswick, mardi, ce qui porte le nombre de morts dans la province depuis le début de la pandémie à 94.

Une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 5 (région de Campbellton) ainsi que deux personnes âgées de 90 ans et plus – une dans la zone 1 (région de Moncton) et une autre dans la zone 4 (région d’Edmundston) – sont décédées.

C’est la septième journée de suite et la neuvième au cours des dix dernières que la Santé publique annonce qu’au moins une personne est décédée dans la province en raison de la COVID-19.

Pas moins de 19 personnes ont perdu la vie au cours de la dernière semaine, ce qui en fait, de loin, la séquence de sept jours consécutifs la plus meurtrières au N.-B. depuis mars 2020.

Depuis le début du mois, ce sont 35 personnes qui sont décédées de la COVID-19 dans la province.

La Santé publique a recensé 50 nouveaux cas, mardi. Il s’agit du plus faible total au N.-B. depuis le 14 septembre.

Au cours des sept derniers jours, le gouvernement provincial a comptabilisé un total de 529 nouveaux cas, contre 697 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une diminution de 32%.

Les nouveaux cas se répartissent comme suit:

22 dans la région de Moncton

12 dans le Restigouche

neuf au Madawaska-Victoria

deux chacun dans les régions de Saint-Jean, Fredericton et Miramichi

un dans Chaleur/Péninsule acadienne

Parmi les nouveaux cas, 32 ne sont pas complètement vaccinés – 64%.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 774 – un creux depuis le 4 octobre.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit:

290 dans la région de Moncton

137 dans le Grand Fredericton

121 au Restigouche

118 au Madawaska-Victoria

61 dans la région de Saint-Jean

30 dans le Grand Miramichi

17 dans Chaleur/Péninsule acadienne

Cinquante-sept personnes sont maintenant hospitalisées – en baisse de trois depuis lundi -, dont 18 au soins intensifs – en baisse de deux par rapport à la veille.

Parmi les 57 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, 23 ne sont pas vaccinées, cinq sont partiellement vaccinées et 29 sont pleinement vaccinées.

Au total, 18 personnes se trouvent à l’unité des soins intensifs, et parmi elles, 17 ne sont pas vaccinées et l’autre est partiellement vaccinée.

Le gouvernement rappelle par ailleurs que des tests de dépistage rapide de la COVID-19 que les gens peuvent utiliser à la maison sont maintenant disponibles gratuitement pour les personnes qui n’ont pas été déclarées positives à la COVID-19.

Ce lundi, 11 822 trousses de dépistage rapide ont été distribuées à l’échelle de la province.

La Santé publique a enfin annoncé mardi que 82,7% des Néo-Brunswickois admissibles sont doublement vaccinés contre la COVID-19, et que 91,7% ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Il y a une semaine, ces taux étaient respectivement de 81,7% et 90,8%.

C’est donc dire que 120 408 Néo-Brunswickois admissibles ne sont toujours pas doublement vaccinés contre la COVID-19 – dont 57 769 qui n’ont pas reçu la moindre dose.

Il y a une semaine, ces chiffres étaient respectivement de 127 368 et 64 032.