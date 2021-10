N.-B.: des numéros de téléphone à 10 chiffres un peu plus tôt que prévu

En raison de l’introduction d’un nouvel indicatif téléphonique régional dans environ un an et demi au Nouveau-Brunswick, la composition locale à dix chiffres sera introduite dans la province un peu plus tôt, soit le 20 janvier 2023.

La population devra donc composer l’indicatif régional suivi du numéro de téléphone à sept chiffres pour établir une communication locale.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé qu’en avril 2023, le nouvel indicatif 428 sera utilisé dans le territoire actuellement desservi par l’indicatif 506, qui atteindra sous peu sa pleine capacité à cause de la croissance soutenue de l’utilisation des nouveaux services de communications.

L’ajout d’un nouvel indicatif régional créera un grand nombre de nouveaux numéros.

Lucie Papineau Pugliese, porte-parole de l’Alliance des Télécommunicateurs, invite la population du Nouveau-Brunswick à effectuer les changements requis à leurs appareils de communication pour les rendre conformes à la composition locale à dix chiffres, car les entreprises de télécommunications ont déjà adapté leurs réseaux à ce mode de composition locale.

Les consommateurs doivent ajouter l’indicatif régional 506 à tous les numéros de téléphone en mémoire dans leurs différents appareils de communication et vérifier si leur système d’alarme ou de sécurité est déjà programmé pour la composition à dix chiffres.

À compter du 29 avril 2023, l’indicatif 428 sera introduit. Les consommateurs avec un numéro dans le 506 le conserveront car le 428 ne sera utilisé que pour les nouveaux numéros, lorsque la banque de numéros dans le 506 sera épuisée.