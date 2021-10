COVID-19: cinq morts de plus et des éclosions dans 11 foyers de soins

Pour une deuxième fois au cours des huit derniers jours, la Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé, mercredi, que cinq morts s’ajoutent au bilan provincial, qui dépasse maintenant celui de la pourtant plus populeuse Nouvelle-Écosse.

Une personne âgée de 90 ans et plus dans la zone 1 (région de Moncton), une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 5 (Restigouche), ainsi que trois personnes âgées de 60 à 69 ans – une dans la zone 4 (Madawaska-Victoria) et deux dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne) – sont décédées.

Ces cinq morts portent le bilan à 99 décès au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, un de plus que la Nouvelle-Écosse, qui compte pourtant 250 000 citoyens de plus.

C’est la huitième journée consécutive, mercredi, que le gouvernement provincial annonce au moins un mort en raison de la COVID-19. Pas moins de 24 personnes ont perdu la vie pendant cette période – soit une moyenne de trois par jour.

Depuis le 22 septembre, la COVID-19 a fait 51 morts au N.-B.

La Santé publique a de plus annoncé 69 nouveaux cas, soit le plus haut total en cinq jours.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 516 nouveaux cas, contre 708 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une baisse de 37%.

Les nouveaux cas se répartissent comme suit:

17 dans la région de Fredericton

17 dans le Restigouche

13 dans la région de Moncton

11 dans le Madawaska-Victoria

10 dans la région de Saint-Jean

un dans la région de Miramichi

Parmi les nouveaux cas, 35 personnes – soit 51% – ne sont pas vaccinées, quatre personnes – 6% – sont partiellement vaccinées, et 30 personnes – soit 43% – sont pleinement vaccinées.

Il y a maintenant 761 cas actifs, ce qui est le nombre le plus faible depuis le 3 octobre.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit:

273 dans la région de Moncton

144 dans la région de Fredericton

126 dans le Restigouche

117 dans Madawaska-Victoria

58 dans la région de Saint-Jean

30 dans la région de Miramichi

13 dans Chaleur/Péninsule acadienne

Cinquante-cinq personnes sont hospitalisées, dont 16 aux soins intensifs.

C’est la première fois depuis le 1er octobre que moins de 17 personnes reposent aux soins intensifs dans la province en raison de la COVID-19. Il est à noter que depuis cette date, 40 Néo-Brunswickois ont été tués par le coronavirus.

Parmi les 55 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, 27 ne sont pas vaccinées, quatre sont partiellement vaccinées et 24 sont pleinement vaccinées.

Deux personnes âgées de 19 ans ou moins sont hospitalisées.

Parmi les 16 personnes qui se trouvent à l’unité des soins intensifs, 14 ne sont pas vaccinées, une est partiellement vaccinée et une autre est pleinement vaccinée.

Par ailleurs, des membres de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions, qui est dirigée par Extra-Mural / Ambulance Nouveau-Brunswick, ont été dépêchés à 23 endroits dans la province. Une éclosion a été déclarée dans 11 de ces 23 établissements, qui comprennent des foyers de soins, des établissements de soins de longue durée, des maisons de chambres et d’autres milieux vulnérables.

Parmi les 11 établissements où une éclosion a été déclarée, notons la Woodstone Residence (Moncton), la Maison Nazareth (Moncton), la Résidence du Marais (Dieppe), le Manoir Saint-Jean Baptiste (Bouctouche), la Maison du Bonheur (Edmundston), le Foyer la Renaissance (Sainte-Anne-de-Madawaska), l’Agence résidentielle Restigouche (Campbellton) et la Villa Renaissance (Dalhousie).

La Santé publique a de plus annoncé, mercredi, que 82,9% des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 91,8% ont reçu leur première dose d’un vaccin.

C’est donc dire que 119 016 Néo-Brunswickois admissibles ne sont toujours pas doublement vaccinés contre la COVID-19 – dont 57 072 qui n’ont pas reçu la moindre dose.