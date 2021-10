COVID-19 dans les écoles: plusieurs parents préoccupés

La récente vague d’éclosions de COVID-19 dans les écoles du Nouveau-Brunswick n’a rien pour rassurer les parents d’élèves qui demeurent dans bonne proportion préoccupés par les questions touchant la santé mentale des jeunes et le suivi des apprentissages.

Après avoir reçu plusieurs messages de parents préoccupés par la situation de la COVID-19 et sa gestion dans les écoles, l’Association francophone des parents du N.-B. (AFPNB) a mené au cours des derniers jours un sondage auprès de ceux-ci.

Plus de 1300 personnes ont répondu au sondage de l’AFPNB, qui révèle selon l’organisme un certain degré d’inquiétude des parents et un besoin de s’exprimer à propos de sujets sensibles comme la fermeture des écoles et le port obligatoire du masque.

«Il fallait sonder le terrain pour avoir un bon portrait de la situation. De nombreux commentaires reçus ont permis de largement nuancer les résultats obtenus», a indiqué Chantal Varin, directrice générale de l’Association.

La question touchant le port obligatoire du masque toute la journée par les élèves divise les parents, qui se disent satisfaits de la mesure à 42% et insatisfaits dans une proportion de 43%.

«La mesure divise parce que plusieurs parents estiment que ça permet d’éviter la propagation de la COVID-19 alors que d’autres sont d’avis que le port du masque cause de l’anxiété chez les jeunes», a expliqué M. Varin.

Une question portant sur la satisfaction des parents concernant la fermeture des écoles pendant une journée ou plus pour permettre le retraçage divise également les répondants.

Ainsi, 46% des parents se disent satisfaits de l’application d’une telle mesure contre 34% qui s’opposent à une telle mesure.

En ce qui a trait au retour des bulles de classe au primaire, une majorité de parents (45%) se dit satisfaite contre 30% de répondants qui s’y opposent.

«Ce qui ressort du sondage, c’est la préoccupation autour de la santé mentale, c’est plus que jamais évident», a déclaré la directrice générale de l’AFPNB.

Il s’agit du troisième sondage du genre mené par l’organisme depuis le début de la pandémie de COVID-19.

«Il y a une certaine particularité dans le dernier sondage, soit les craintes des parents quant à d’éventuels retards dans le développement langagier et émotionnel de leur enfant. Ça démontre que la situation évolue et que les réalités changent», a souligné Chantal Varin.

Quant à la question de savoir s’il est pertinent de fermer l’école avec un enseignement virtuel le temps que la situation s’améliore, une majorité de parents (58%) ont indiqué être en accord avec cette mesure.

L’AFPNB a toutefois souligné que plusieurs parents sont préoccupés par l’enseignement virtuel qui ne serait pas la solution idéale selon eux.

«Des parents ont même suggéré de fermer carrément les écoles pour deux ou trois semaines sans enseignement à distance dans les cas d’éclosions importantes», a raconté la directrice générale de l’Association.

Dans son plus récent bilan publié jeudi, le ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance a indiqué qu’il y avait sept nouveaux cas actifs de COVID-19 dans les écoles de la province, portant le total de cas depuis le 7 septembre 2021 à 370.

Deux écoles, soit Grande-Rivière (Saint-Léonard) et Bristol Elementary School (Florenceville-Bristol), se sont ajoutées à la liste des établissements scolaires touchés par la pandémie.

Un nouveau cas a aussi été confirmé à la Garderie Power Play de Dieppe.