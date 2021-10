COVID-19: Non, Tracadie n’est pas la région la moins vaccinée de la province

Contrairement à ce qui a été annoncé par le gouvernement provincial plus tôt cette semaine, le taux de vaccination contre la COVID-19 dans la région de Tracadie se trouve dans la fourchette de 70,1% à 80%. Ce n’est donc pas la région avec le taux le moins élevé de la province.

Il y a quelques jours, le gouvernement provincial a envoyé une lettre aux municipalités pour leur demander d’encourager les citoyens à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Par la même occasion, il a fourni des statistiques sur le taux de vaccination par communauté.

Initialement, on annonçait que le taux pour la population éligible de la région de Tracadie tombait dans la fourchette de moins de 65%, le plus bas de la province.

Jeudi, la Santé publique a envoyé un autre courriel annonçant qu’il y a eu une erreur dans les données présentées.

«Dans le cadre de cette mise à jour, le ministère de la Santé a relevé un problème d’intégrité des données des taux de vaccination dans la version précédente le long des frontières du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Nous avons utilisé par erreur des cartes datant d’avant les plus récentes fusions municipales. Cette erreur a entraîné une sous-représentation des taux de vaccination particulièrement dans la Municipalité régionale de Tracadie ou le changement est très significatif», explique-t-on.

«Nous regrettons toute répercussion que cette erreur a pu entraîner dans cette région et nous continuerons à nous efforcer de fournir des renseignements les plus à jour et les plus opportuns possibles pendant cette pandémie.»

Depuis le début de la pandémie, la zone de santé 6 (Chaleur/Péninsule acadienne), dans laquelle est située Tracadie, recense seulement 285 cas de COVID-19.

Il y a quelques jours, le conseil municipal de Tracadie a accepté à l’unanimité une résolution pour que la municipalité utilise ses outils de communication pour encourager la population qui ne l’a pas encore faite de se faire vacciner.

Selon la nouvelle carte, les régions les moins vaccinées contre la COVID-19 sont celles de Kedgwick/Saint-Quentin et d’Oromocto (65% à 70%).

En date de jeudi, 83,1% de la population admissible est pleinement vaccinée contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick et 91,9% ont reçu une première dose.