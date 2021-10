Les employés municipaux du Nord-Ouest nombreux à être vaccinés

Au moins 90% des employés de la plupart des municipalités du Nord-Ouest sont pleinement vaccinés contre la COVID-19.

À Edmundston, il y a actuellement 90% de l’appareil municipal qui est complètement vacciné.

Cela comprend les employés permanents et occasionnels, les membres du conseil municipal, les employés étudiants, les pompiers auxiliaires et les ressources contractuelles (comme les gardiens de prison pour les cellules de détention du poste de police, les personnes qui occupent certaines tâches au Centre Jean-Daigle, etc.).

Le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud, a tenu à préciser que du 10% des gens affiliés à la Municipalité qui ne sont pas vaccinés, un grand nombre sont en voie de l’être.

«C’est-à-dire qu’ils ont eu une première dose ou qu’ils ont les deux doses, mais que 14 jours ne se sont pas écoulés depuis la réception de cette deuxième dose», a ajouté M. Michaud.

Dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska, un pourcentage similaire a été atteint alors qu’environ 91% des employés et des élus municipaux ont été vaccinés.

Selon le maire Jean-Pierre Ouellet, il n’y a que trois employés sur 21 qui n’ont pas reçu de vaccin contre la COVID-19. Le maire a confirmé que ces derniers respecteront les autres exigences de la politique municipale.

«C’est certain que l’on aimerait avoir le 100%. Par contre, on a quand même un bon taux alors c’est tout de même positif», a affirmé le maire Ouellet.

Saint-Quentin est quant à elle presque au seuil du 100%. Vu la mauvaise presse qu’a reçue sa municipalité dernièrement, notamment en ce qui concerne la vaccination, la maire Nicole Somers s’est réjouie de la situation.

«On est vaccinés à 99%, mais ça devrait être à 100% dans un délai de 28 jours. Les gens de la Municipalité ont vraiment bien répondu.»

En faisant le tour de la plupart des municipalités du Nord-Ouest, l’Acadie Nouvelle a été en mesure de confirmer que les municipalités de Drummond, de Rivière-Verte et de Saint-André ont atteint le 100% d’employés pleinement vaccinés.

À Saint-Léonard, ce taux oscille entre 85% et 90%.

Pour sa part, le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, n’a pas voulu dévoiler de chiffres pour le moment, indiquant que ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion ordinaire publique qui aura lieu le 26 octobre.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Acadie Nouvelle n’a pas été en mesure d’avoir les statistiques des municipalités de Lac-Baker et de Sainte-Anne-de-Madawaska.

Dans la plupart des cas, les municipalités ont adopté, ou sont en voie d’adopter une politique de vaccination ou de dépistage.