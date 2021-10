COVID-19: deux autres morts et 91 nouveaux cas durant le week-end

Le nombre de cas de COVID-19 et d’hospitalisations continue de diminuer au Nouveau-Brunswick, mais la province déplore encore deux nouveaux décès liés à la maladie pulmonaire ce week-end.

Un total de 91 nouveaux cas ont été annoncés samedi et dimanche, dont 51, dimanche. La province compte actuellement 627 cas actifs. Il s’agit d’une diminution importante du sommet de 1103 cas actifs atteint le 14 octobre dernier.

Parmi les nouveaux cas de samedi et dimanche, 46 personnes (50,5%) n’étaient pas vaccinées, 15 personnes (16%) étaient partiellement vaccinées et 30 personnes (32%) étaient pleinement vaccinées. En date de dimanche, 83,7% de la population était pleinement vacciné et 92,1% des gens avaient reçu au moins une première dose.

Par ailleurs, parmi les 41 hospitalisations liées à la COVID-19, 23 personnes ne sont pas vaccinées, deux le sont partiellement et 16 le sont pleinement.

Par contre, chez les 11 personnes à l’unité des soins intensifs, 10 ne sont pas vaccinées et une personne l’est partiellement.

Sur une note plus sombre, la Santé publique a confirmé le décès d’une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 1 (région de Moncton) et d’une personne âgée de 70 à 79 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston) à la suite d’une lutte contre la COVID-19, ce qui porte à 108 le nombre de décès liés au virus.

Élargissement du programme de dépistage rapide

À compter du lundi 25 octobre, des sites de distribution des trousses de dépistage rapide seront ouverts pour en faciliter l’accès aux gens du Nouveau-Brunswick.

Afin que les gens du Nouveau-Brunswick puissent obtenir plus facilement des tests de dépistage rapides, le Réseau de santé Horizon a préconisé l’ajout de 20 nouveaux points de collecte mobiles dans la province. Chacun des points de collecte mobiles sera ouvert une journée par semaine, de 10h à 14h30.

Les personnes de deux ans et plus peuvent les utiliser. La plupart des trousses comptent cinq tests à utiliser sur une période de 10 jours. Les personnes âgées de 16 ans et moins doivent être accompagnées d’un adulte pour obtenir une trousse.

Tous les emplacements seront ouverts aux heures prévues ou jusqu’à ce que les quantités quotidiennes aient été distribuées. Les sites de distribution recevront des trousses de dépistage tout au long de la semaine.

Il est interdit à toute personne à qui Santé publique a ordonné de s’isoler de mettre fin à son isolement si elle obtient un résultat négatif à un test dépistage rapide.

Rappel concernant la mesure coupe-circuit

La mesure coupe-circuit, en vigueur dans certaines régions de la province depuis le 8 octobre dernier, a été prolongée d’au moins sept jours, soit jusqu’à ce que Santé publique détermine que la situation est plus stable.

Ces régions comprennent la zone 1 (région de Moncton), aussi loin au nord que Sainte-Anne-de-Kent inclusivement, ainsi que Havelock dans la zone 2; le nord de la zone 3 à partir de Deerville et Florenceville-Bristol inclusivement, à l’exception de Hayesville et Parker Ridge; ainsi que toute la zone 4 (région d’Edmundston).

De plus, une mesure coupe-circuit de 14 jours est en vigueur dans la zone 5 (région de Campbellton) depuis le vendredi 22 octobre, à 18 h, pour s’attaquer au nombre élevé de cas de transmission de la COVID-19 dans la région.