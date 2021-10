Crise énergétique: craintes mesurées chez Énergie NB

Les fournisseurs d’électricité affrontent une augmentation du coût des combustibles à travers le monde. Énergie NB indique ignorer les changements tarifaires qu’elle demandera. Elle envisage une détérioration de ses finances en cas de crise à long terme seulement.

«L’impact d’une augmentation soutenue des prix des produits de base aurait une incidence sur les finances d’Énergie NB dans les années à venir», déclare le directeur des communications d’Énergie NB, Marc Belliveau.

Or, Énergie NB a déjà une dette de 4,9 milliards $ et un ratio d’endettement de 94%. Les coûts des combustibles et de l’énergie achetée par Énergie NB ont aussi déjà augmenté de 15% entre le premier trimestre de l’exercice 2021 – 2022 et l’année précédente.

Le président-directeur général de la société, Keith Cronkhite, explique cette hausse par une croissance des besoins de production liée à la reprise économique, par un arrêt accidentel de la centrale nucléaire de Point Lepreau pendant 13 jours et par des rendements hydroélectriques faibles.

Risques faibles

M. Belliveau relativise toutefois les risques de la conjoncture, en soulignant la diversité du mix énergétique de la société de la Couronne.

L’entreprise a fourni une électricité produite avec du charbon (18%), du gaz naturel (12%) et du pétrole (moins de 1%) en 2018, mais aussi avec des centrales hydroélectrique (21%) et nucléaire (38%), selon la Régie de l’énergie du Canada.

M. Belliveau évoque également des ententes d’achat d’énergie éolienne, de biomasse et d’autres biocarburants, en plus des interconnexions avec les territoires voisins (Maine, Québec, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse).

«Cette diversité permet à Énergie NB d’atténuer les changements de prix sur les marchés des produits de base pour aider à gérer le risque lié au prix de l’électricité au Nouveau-Brunswick», estime-t-il.

Le relationniste note par ailleurs que la société de la Couronne achète ses combustibles plusieurs années à l’avance. Elle se protège ainsi des fluctuations du coût des matières à court terme, selon lui.

«Par exemple, les prix du charbon sont très élevés en ce moment, mais les contrats pour ce produit à [la centrale de] Belledune expirent seulement en 2024», illustre-t-il.

Court terme

Le professeur au département de science économique de l’Université d’Ottawa, Jean-Thomas Bernard s’attend justement à une crise de courte durée. Il estime néanmoins que la facture d’électricité des Néo-Brunswickois pourrait augmenter.

«L’impact direct se fera en fonction du besoin en charbon et en gaz naturel, mais il ne sera pas énorme», croit-il.

Énergie NB doit demander chaque année l’approbation des tarifs qu’elle impose à ses clients. En août 2020, la Commission de l’Énergie et des Services publics a accepté une hausse de 1,8% de ses prix à partir de mars 2021.

En décembre 2020, les députés provinciaux ont cependant exempté la société de la Couronne de présenter une demande de tarification pour 2021-2022.

«Énergie NB a demandé un délai dans le processus normal de la Commission de l’énergie et des services publics et, par conséquent, n’a pas de position actuelle sur les changements de tarifs dans les années à venir», déclare M. Belliveau.

La société de la Couronne a toutefois haussé ses tarifs chaque année depuis 2013 avec un record de 2,5% en 2019. Il s’agit d’une augmentation cumulative d’environ 13% depuis 2013.

Elle continuera de demander à le faire jusqu’à 2030 au moins, selon son plan décennal. Celui-ci prévoit que les hausses annuelles varieront entre 1,5% et 2% en moyenne.

Une crise mondiale

Le monde traverse une crise énergétique, selon le Courrier international. Le magazine français liste plusieurs causes: la Russie jouant de sa position dominante sur le gaz naturel, l’Asie dont la reprise économique a été spectaculaire et l’Europe qui a libéralisé son marché.

Quartz New York, cité par le Courrier international, indique aussi qu’une météo extrême a épuisé les réserves de gaz naturel et gêné sa production pendant la dernière année.

Le site d’information économique ajoute que la lutte contre le dérèglement climatique cause des problèmes.

Les parcs éoliens européens ont manqué de vent et la production des barrages hydroélectriques en Chine et en Amérique du Sud a diminué à cause d’une sécheresse. Les énergies fossiles sont de plus en plus chères en Europe en raison de la hausse des prix des crédits carbone. Les producteurs de combustibles subissent enfin une pression de plus en plus forte pour réduire leur empreinte carbone et leurs investissements, selon le média.

Le Courrier international en conclut que la transition énergétique rend le prix de l’électricité instable. Il juge en revanche que c’est une raison de plus pour délaisser le gaz et le pétrole, tout en accordant des subventions aux consommateurs les plus modestes.

Quartz New York préconise aussi aux gouvernements de soutenir le développement de compteurs intelligents pour diminuer la demande d’électricité.

Au Nouveau-Brunswick, la Commission de l’Énergie et des Services publics a d’ailleurs approuvé le projet Infrastructure de mesure avancée (IMA) d’Énergie NB en septembre 2020. Le projet comprend l’installation de compteurs évaluant la consommation de l’électricité par les clients et l’envoi de ces données à une base de données centrale.