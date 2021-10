Péninsule acadienne: plusieurs municipalités songent à se regrouper en communauté rurale

Avec une importante réforme municipale qui se profile à l’horizon au Nouveau-Brunswick, les municipalités de Maisonnette, de Saint-Léolin et de Grande-Anse, ainsi que les DSL de Dugas Office, Village-des-Poiriers et d’Anse-Bleue proposent de prendre le taureau par les cornes et de se regrouper afin de former une nouvelle communauté rurale.

Une demande formelle sera faite auprès du ministre responsable des Gouvernements locaux, Daniel Allain, qui doit déposer très prochainement son livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale. Le ministre Allain a répété à maintes reprises que le statu quo n’est pas une option et qu’il veut réduire le nombre d’entités locales dans la province. On en compte actuellement 340.

«On ne peut prédire les intentions du ministre responsable, Daniel Allain. Seule chose certaine, le statu quo n’est pas une option. Si on ne s’organise pas, on va nous organiser», a récemment fait savoir Anthony Poirier, maire de Maisonnette, dans un long commentaire publié dans le dernier bulletin municipal de Maisonnette, l’Info Citoyen(ne).

Anthony Poirier n’était pas disponible pour une entrevue à ce sujet dimanche, mais selon son commentaire, la décision a été prise d’un commun accord.

«Nous avons pris connaissance du livre vert, suivi les sessions virtuelles de consultation et tenu des rencontres avec les communautés pour identifier la structure qui permettrait d’accroître la capacité et les possibilités à l’échelle locale afin de mieux répondre aux besoins des résidents, des entreprises et des organisations.»

La structure d’une communauté rurale est très semblable à celle d’une municipalité, mais avec quelques exceptions. Par exemple, dans une communauté rurale, le gouvernement provincial continue de se charger de l’entretien routier.

La nouvelle communauté comprendrait une population de quelque 2520 personnes avec une assiette fiscale de plus de 116 000 000$.

Pour créer une communauté rurale, officiellement, une entité doit répondre à deux exigences gouvernementales concernant le nombre de citoyens (2000 personnes) et la valeur totale de l’assiette fiscale (200 millions $), mais le montant de l’assiette fiscale de la nouvelle communauté serait comparable à celui de la Communauté rurale de Kedgwick et d’Upper Miramichi.

On note aussi d’autres avantages, comme l’élection de représentants provenant des six communautés pour les représenter autour d’une même table, au lieu de se retrouver dans une mégastructure du Grand Caraquet avec six municipalités et neuf DSL comptant plus de 11 000 habitants.

«Ce qui ressemble à la Municipalité régionale de Tracadie et les nombreux défis qu’ils ont rencontrés.»

On note aussi plusieurs affinités entre les six communautés. Par exemple, tous les enfants, de la maternelle à la 8e, fréquentent l’école Léandre-LeGresley, à Grande-Anse. Elles comptent aussi des profils économiques, linguistiques et démographiques similaires et elles font toutes partie de la même unité paroissiale du diocèse de Bathurst.

En 2017, les anciens maires de Grande-Anse et de Saint-Léolin, Réginald Boudreau et Mathieu Chayer, avaient proposé d’unir leurs forces avec Maisonnette, Dugas Office, Village-des-Poiriers et Anse-Bleue pour créer une nouvelle municipalité qui s’appellerait Acadie-Mer, mais le projet n’a pas abouti.