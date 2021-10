Accident impliquant l’autobus des Timberwolves de Miramichi: la victime est une jeune femme

Une femme âgée de 32 ans de Priceville est décédée après une collision impliquant deux véhicules, dont l’autobus de l’équipe de hockey juniour des Timberwolves de Miramichi, qui s’est produite à Astle, près de Boiestown, au nord de Fredericton.

Dimanche, vers 11h35, des policiers du Détachement de Doaktown, des pompiers du service des incendies de Boiestown et du personnel d’Ambulance Nouveau-Brunswick se sont rendus sur la route 8, où une voiture et un autobus étaient entrés en collision.

La conductrice de la voiture, qui était seule à bord du véhicule, a succombé à ses blessures sur les lieux. Les occupants de l’autobus n’ont pas été blessés.

Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions et du personnel du Bureau du coroner du Nouveau-Brunswick se sont aussi rendus sur les lieux et collaborent à l’enquête, qui se poursuit.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a aussi offert de l’assistance.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de la femme. La route a été fermée pendant plus de six heures.

La Ligue de hockey des Maritimes a fait savoir que quelques personnes prenant place à bord de l’autobus avaient subi des blessures mineures et qu’une aide psychologique était offerte aux victimes de l’accident.

L’équipe compte 22 joueurs âgés de 16 à 20 ans, des entraîneurs et du personnel de soutien.

Les Timberwolves devaient affronter les Red Wings de Fredericton, dimanche soir. La partie a été reportée.