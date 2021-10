Avec la fin de la Prestation canadienne de la relance économique, une main-d’oeuvre plus disponible?

Prisé par certains, décrié par d’autres, le programme de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) a pris fin officiellement le samedi 23 octobre. Son abandon réglera-t-il les problèmes récurrents de disponibilité de main-d’œuvre?

Depuis le début de la pandémie, ce programme fournissait une aide financière à des milliers salariés et aux travailleurs indépendants canadiens touchés directement par la COVID-19, une aide pouvant aller jusqu’à 1000$ aux deux semaines. C’est ce programme qui a remplacé en bonne partie la fameuse Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Interrogé sur la performance de ce programme, le député libéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a la certitude qu’il a atteint ses objectifs.

«L’aide d’urgence a servi exactement pour ce dont elle a été mise en place, soit aider les Canadiens et Canadiennes dans une période très incertaine. C’est un bon programme. Le gouvernement fédéral n’a pas laissé tomber ses citoyens, il a répondu présent dès le début de la pandémie», souligne le politicien.

Dès le départ, le gouvernement de Justin Trudeau avait annoncé que ce programme n’aurait qu’une durée de vie limitée. Prolongée à quelques reprises, son heure a maintenant sonné. Mais est-ce le bon moment pour s’en départir? Le député Arseneault croit que les citoyens du pays, incluant ceux de sa circonscription et de l’ensemble du Nouveau-Brunswick, ont acquis une certaine maturité par rapport à la COVID-19. En d’autres mots, le temps est venu de passer à autre chose.

«Les programmes d’aide fédéraux ont donné des résultats, si bien qu’on a atteint à l’heure actuelle le même taux d’employabilité qu’avant l’arrivée de la pandémie. On est sur la voie de la relance», souligne-t-il pour expliquer sa position.

Bémol

S’il a aidé plusieurs Néo-Brunswickois durant le début de la pandémie, le programme de la PCRE reçoit par contre beaucoup moins d’éloges de la part de la communauté d’affaires. On lui attribue la responsabilité d’avoir contribué à maintenir à la maison une main-d’œuvre apte au travail.

Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Gaétan Thomas croit que les intentions du programme étaient bonnes, mais qu’elles sont devenues un casse-tête pour les entreprises à long terme. Il aurait aimé qu’on coupe les vivres bien plus tôt.

«Le programme avait sa valeur et sa raison d’être au début de la pandémie, car plusieurs entreprises ne pouvaient opérer. C’était bon pour les trois à six premiers mois, mais pas pour plus de 18. À la longue, il est devenu une entrave à l’économie, au développement des affaires», souligne-t-il.

Beaucoup des membres de l’organisation – et particulièrement ceux des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et de la vente au détail – lui ont confié avoir rencontré des problèmes depuis l’instauration de la PCU. C’est qu’avec un revenu intéressant dans le confort de la maison, plusieurs ont opté pour cette solution plutôt que le marché du travail.

«Le manque de main-d’œuvre lié à la PCRE et son complément, l’assurance-emploi, sont revenus très souvent sur la table. Ce n’est pas normal d’avoir autant d’entreprises avec des enseignes d’offres d’emplois alors qu’il y a autant de gens disponibles à travailler», soutient-il.

Il croit qu’il aurait été plus sage que le gouvernement investisse cet argent pour inciter au retour au travail. Maintenant que le programme n’est plus, celui-ci espère que les entreprises pourront remettre la main sur cette main-d’œuvre.

«Reste qu’en raison de ce manque de disponibilité d’employés, plusieurs entreprises ont depuis fermé leurs portes ou restreint leurs heures d’opération. Est-ce que l’on va pouvoir regagner tout ce qui a été perdu? Le temps va nous le dire», souligne-t-il.

Faux coupable

Conscient de la polémique entourant la PCRE, le député Arseneault refuse toutefois que l’on blâme le programme pour la situation actuelle de l’emploi et les difficultés des entrepreneurs. Selon lui, les entreprises qui se plaignent de manquer de main-d’œuvre ont raison de le faire, mais les programmes d’aides n’en sont pas les véritables coupables. Au banc des accusés, il pointe les problèmes démographiques de la province.

«Les choses avaient commencé à se détériorer bien avant le début de la pandémie et ça va se poursuivre après, il faut être réaliste. Il manque des infirmières, des médecins, des ingénieurs… Ces personnes n’ont pas été sur la PCU/PCRE. Il manque des travailleurs dans pratiquement toutes les disciplines, et ce n’est pas la faute ni des programmes d’aide, ni de la pandémie, mais tout simplement parce qu’il manque de gens. C’est ça le cœur du problème», dit-il.

Celui-ci convient néanmoins que les programmes ont peut-être contribué à exacerber la fragilité de certains secteurs de l’économie. Cette situation n’est ni unique à sa circonscription, ni au Nouveau-Brunswick.

«C’est partout au pays», constate-t-il.

Selon lui, la tendance n’est pas sur le point de se résorber alors que les dernières données démographiques au niveau national démontrent que la population des 65 et plus a cru de 46% alors qu’à l’inverse, celle des 20-64 ans – soit la population active – n’a cru que de 8%.

«La quantité de gens qui quittent le marché du travail est énorme comparativement à celle qui y arrive. Il est là le vrai problème, et il n’est pas prêt de se résorber», renchérit M. Arseneault.

M. Thomas avoue que la problématique de la décroissance est bel et bien présente dans l’équation. Reste que, selon lui, il faut être objectif, la PCRE demeure un programme de transition qui a duré trop longtemps et qui a privé des entreprises de précieux travailleurs durant son existence.