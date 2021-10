Dieppe réfléchit à la préservation de ses arbres

Dieppe peut-elle poursuivre son développement effréné sans raser complètement les arbres et les boisés en milieu urbain? Les élus, interpellés par des citoyens préoccupés par la multiplication de coupes massives, étudient la possibilité d’une réglementation qui protégerait davantage le patrimoine naturel de la municipalité.

L’an dernier, l’abattage d’une large zone boisée le long de rue Centrale, coupée à blanc pour laisser la place à un quartier résidentiel, a provoqué la colère de riverains. L’un d’eux, Mathieu Bourque, a créé une page Facebook – Développement durable Dieppe – rassemblant des centaines de citoyens inquiets de voir rapetisser les boisés, menacés par les bulldozers et la construction immobilière.

«J’étais stupéfait d’apprend que la Ville n’avait pas de règlement pour empêcher ça, explique-t-il. On a besoin d’une politique plus musclée qui obligerait les gens à maintenir notre forêt urbaine.»

Au cours de la campagne électorale, le maire et plusieurs candidats au poste de conseiller se sont engagés à revoir les pratiques en vigueur.

«Les derniers développements ont suscité beaucoup de questionnements et nous voulons bonifier notre réglementation, indique le directeur du service de planification et développement, André Frenette.

«La municipalité possède un Code de l’arbre pour le secteur public, mais pour le domaine privé, nos règles n’ont pas beaucoup de mordant.»

La municipalité s’est offert les services d’un consultant en ingénierie forestière, Bruno Chicoine, venu guider les membres du conseil municipal dans leur réflexion.

Il leur a notamment présenté le cas de la ville de St-Lambert, au Québec, qui exige une étude arboricole pour tout projet de lotissement, d’agrandissement ou de construction. Celle-ci sert par exemple à déterminer quels arbres pourraient être épargnés par le chantier. Des mesures de protection des arbres peuvent être alors exigées à tout détenteur de permis de construction, comme l’installation d’une clôture destinée à préserver les racines pendant toute la durée du chantier.

D’autres municipalités, comme Ottawa et Longueuil, imposent l’obtention d’un permis pour autoriser l’abattage d’un arbre privé à partir d’un certain diamètre, mentionne M. Chicoine. Cela empêche le propriétaire de déraciner un arbre pour une question d’esthétique ou parce que des feuilles tombent dans sa piscine, ajoute-t-il.

«On veut limiter l’abattage aux arbres en fin de vie ou touchés par une maladie incurable, infestés par un insecte ou aux arbres vigoureux, mais qui ont un défaut de structure, qui sont trop inclinés et peuvent être un risque pour la sécurité du public.»

À Mont-Royal, sur l’île de Montréal, les règlements d’urbanisme obligent la présence d’un arbre pour chaque propriété dont la façade dépasse 18 mètres.

Bruno Chicoine évoque également la possibilité de proscrire le recours au taille-bordure lors de la tonte de la pelouse au pied des arbres, régulièrement mutilés et stoppés dans leur croissance par cet outil, ou encore l’étêtage des arbres, une technique de taille qui consiste à supprimer la cime.

L’administration municipale de Dieppe doit désormais plancher sur un nouveau règlement, qui sera présenté au public et aux promoteurs immobiliers.

«Même lorsqu’il est sur un terrain privé, un arbre est un bien collectif qui profite à tous, souligne André Frenette. On ne va pas empêcher la coupe d’arbre pour un gros développement, mais on veut voir comment préserver les arbres d’intérêt et travailler avec les promoteurs.»

Mathieu Bourque estime que ces discussions sont «un pas dans la bonne direction» et espère qu’elles impliqueront un plus grand nombre de citoyens. Il se demande toutefois si la ville se donnera les moyens de faire appliquer de tels règlements.

L’exemple d’Edmundston

En 2012, Edmundston est devenue la première municipalité néo-brunswickoise à se doter d’un code de l’arbre. Selon ce code, un résident, un commerce, une entreprise ou un promoteur doit maintenant obtenir une autorisation de la municipalité avant de couper un arbre de plus de 10 centimètres sur sa propriété, sous peine de s’exposer à une amende.

La restriction concerne surtout la cour avant ou une cour latérale adjacente à une rue.

Ce certificat, délivré par le forestier urbain de la ville, n’est émis que si l’arbre est mort, atteint d’une maladie incurable, dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens, constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins, cause une nuisance ou des dommages irrémédiables à une propriété ou empêche la construction d’une infrastructure autorisée.

L’arbre abattu doit être remplacé par un nouvel arbre d’au moins 30 mm de diamètre à moins que la nouvelle plantation ne puisse être faite en raison d’un manque d’espace. Dans le cas d’un bâtiment résidentiel nouvellement construit, le propriétaire doit obligatoirement planter un arbre dans la cour avant si celle-ci a une largeur d’au moins 10 mètres, si l’espace est le permet.

À l’intérieur des limites de la municipalité d’Edmundston est interdite toute coupe totale effectuée sur une superficie supérieure à 4 hectares.