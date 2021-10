Edmundston: du lait gratuit pour les enfants dans le besoin

Une initiative d’un groupe de citoyens du Nord-Ouest permettra à plusieurs enfants dans le besoin de la région de profiter d’un approvisionnement en lait régulier au cours des prochains mois.

Ce projet a été mis en branle en février dernier, alors que deux personnes, Gilles Cormier et Philippe Martin, ont acheté du lait pour le remettre à l’Atelier R.A.D.O.

«Ils (Philippe Martin et Gilles Cormier) nous avaient posé la question: “Vous donnez des céréales, mais est-ce que vous donnez du lait?” Je leur avais répondu que non, car le lait est trop cher. On n’a pas de budget pour acheter du lait. Ils ont trouvé ça scandaleux et ils se sont mobilisés», raconte le directeur général de l’Atelier R.A.D.O. d’Edmundston, Yves Sévigny.

Cette initiative avait tout d’abord permis d’acheter 100$ de lait par semaine pendant que la région du Nord-Ouest vivait les pires moments de la pandémie de COVID-19, au cours de l’hiver et du printemps.

Cette première initiative n’a cependant duré que quelques semaines, indique M. Sévigny.

Elle a toutefois fait un retour en septembre dernier, alors qu’un groupe de Grand-Sault, Northern Group of companies, s’est impliqué dans le programme.

Grâce à un don de 2600$, R.A.D.O. aura désormais un approvisionnement constant en lait, et ce, pendant au moins les six prochains mois.

Si on tient compte des autres dons qui se sont ajoutés depuis, Yves Sévigny estime que le programme devrait pouvoir fournir du lait aux enfants dans le besoin jusqu’à l’été.

Selon M. Sévigny, cette initiative est importante, étant donné que la clientèle de la banque alimentaire est passée de 10% d’enfants à environ 25% au cours de la dernière année.

«Le problème au cours des derniers mois, ce n’est pas que notre clientèle est devenue tellement plus grande. Elle s’est transformée, car nous avons une proportion plus grande de familles et d’enfants de moins de 18 ans.»

Le dépanneur du Coin Rioux de Rivière-Verte s’occupera de commander ce lait pour l’Atelier R.A.D.O.

Gilles Cormier et Philippe Martin poursuivent leur recherche de partenaires afin de prolonger cette initiative au-delà du printemps 2022 afin d’assurer un approvisionnement en lait aux enfants pour le reste de l’année.