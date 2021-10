Homicide involontaire: Anthony James Miller condamné à 9 ans de prison

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Anthony James Miller de Cap-Pelé passera les prochaines années derrière les barreaux.

Le juge Paul Duffie de la Cour provinciale de Moncton a prononcé l’imposition de la sentence le 26 octobre à celui qui a reconnu sa culpabilité à l’accusation d’homicide involontaire après la mort de Javin Melanson le 12 mars, dans un stationnement de la rue Elmwood à Moncton.

Anthony James Miller est aussi coupable de voies de fait graves sur Jeremy Allen Scott dans un incident survenu le 16 octobre 2020 dans le stationnement d’un restaurant Tim Hortons sur le boulevard Dieppe.

Le juge a décrit un par un les faits reprochés à l’accusé. Dans le cas d’homicide involontaire, le juge Paul Duffie a parlé des effets collatéraux que le décès de Javin Melanson avait provoqués sur ses proches et du fait que la perte du jeune homme avait changé la vie de ces personnes. Il a mentionné aussi les blessures graves subies par Jeremy Allen Scott, dont il souffre toujours aujourd’hui.

Le juge a également tenu compte du fait qu’Anthony James Miller a reconnu sa culpabilité et que l’accusé a exprimé ses regrets lors d’une précédente comparution.

Il a aussi pris note que M. Melanson avait été victime d’agressions physiques et témoin d’agressions lorsqu’il était jeune, qu’il menait une vie instable et avait un problème de santé mentale dont un trouble bipolaire. Il était aussi un grand consommateur d’alcool et de drogues.

Le juge a mentionné l’espoir que le jeune homme âgé de 22 ans soit réhabilité.

Aucune sentence ne peut remplacer une vie ou des souffrances physiques subies, a toutefois mentionné le juge.

Au moment de prononcer sa sentence, le juge a demandé à l’accusé de se lever. Dans le cas d’homicide involontaire, le juge a prononcé une sentence de sept ans de prison. En tenant compte des jours qu’il a déjà passés derrière les barreaux, il reste à Anthony James Miller six ans et 44 jours pour cette peine.

Pour les voies de faits graves à l’endroit de Jeremy Allen Scott, le juge ajoute deux années de prison. Il ajoute aussi un mois pour les armes prohibées qui ont été retrouvées dans un véhicule occupé par l’accusé. Il devra aussi respecter une ordonnance de non-contact avec quelques personnes, dont Jeremy Allen et Jasara Melanson.

L’accusé est resté calme durant tout le prononcé de sa sentence.

Les procureurs et les avocats de la défense avaient préalablement présenté une recommandation conjointe dont sept ans de détention pour homicide involontaire, deux ans pour voies de fait graves et un mois pour les couteaux prohibés.

Fil des événements

La procureure Sylvie Godin-Blanchard a indiqué lors d’une comparution précédente qu’une amie de Javin Melanson a présenté une déclaration à la police après la mort du jeune homme de 19 ans. L’amie en question a expliqué qu’elle et Javin Melanson ont rejoint l’accusé et son amie dans un stationnement de la rue Elmwood vers 3h30 du matin, le 12 mars.

Selon la Couronne, Melanson était là pour acheter de la drogue. L’amie était assise sur la banquette arrière avec Javin Melanson dans le véhicule conduit par Miller. À sa surprise, Melanson a sorti un fusil à canon scié.

La procureure a indiqué que Melanson aurait dit quelque chose comme «Tu m’as volé et tu vas encore me voler.» Miller aurait sorti une machette et commis un geste pour atteindre Melanson. L’amie de Melanson est sortie du véhicule et a entendu un coup de fusil, puis a vu Melanson s’enfuir.

La Couronne a indiqué que Miller a poursuivi Javin Melanson et son amie avec le véhicule. Miller a renversé Melanson deux fois, a reculé deux fois sur lui et l’a dragué sous son véhicule. Une caméra de surveillance a montré les lumières d’un véhicule tournant en rond dans le stationnement.