La population de baleines noires est à son plus bas niveau en 20 ans

La population de baleines noires de l’Atlantique Nord, en danger critique d’extinction, continue de décliner: elle atteint son plus bas niveau en près de 20 ans.

Un consortium de près de 40 organismes indique que la population est tombée à 336 baleines en 2020, soit une baisse de 8% par rapport à 2019, lorsque la population était estimée à 366 individus.

Le consortium, établi aux États-Unis, affirme que la population de baleines noires est en constant déclin depuis 2011, alors que l’on comptait 481 baleines noires de l’Atlantique Nord.

Le partenariat a constaté au cours des 10 dernières années un déclin de 30% de cette espèce qui vient passer l’été dans les eaux canadiennes, notamment dans le golfe du Saint-Laurent.

Le consortium affirme que les plus grandes menaces pour la survie de la baleine noire demeurent les impacts humains, en particulier les enchevêtrements dans les engins de pêche fixes et les collisions avec les navires.

Les estimations placent le nombre de femelles reproductrices à moins de 100 baleines.

«Il ne fait aucun doute que les activités humaines conduisent cette espèce vers l’extinction», a déclaré le professeur Scott Kraus, président du consortium, dans un communiqué de presse lundi.

«Par contre, personne dans notre domaine d’études ne pense que l’espèce ne peut pas s’en remettre: les baleines noires le peuvent absolument, si on arrête de les tuer et si on leur permet d’allouer de l’énergie à la recherche de nourriture, de partenaires et d’habitats qui ne sont pas entravés par des obstacles mortels.»

Le North Atlantic Right Whale Consortium a été cofondé en 1986 par le New England Aquarium et des partenaires de l’Université du Rhode Island, du Center for Coastal Studies, du parc Marineland en Floride et de la Woods Hole Oceanographic Institution.

Le consortium affirme que ce partenariat permet aux chercheurs de collaborer et de partager des données afin de comprendre et de protéger l’espèce en danger d’extinction.