Le géant de la restauration MTY souhaite étendre ses activités au N.-B.

Un joueur fort important du secteur de la restauration au pays souhaite étendre prochainement ses activités à travers le Nouveau-Brunswick.

Le groupe MTY verrait d’un bon œil l’implantation dans la province de certaines de ses bannières comme Valentine, une chaîne de restauration rapide du Québec spécialisée dans la vente de hot-dogs, de poutines et de frites.

Établie depuis 1979, Valentine compte à l’heure actuelle une centaine de restaurants au Québec.

«Est-ce qu’on va aller au Nouveau-Brunswick? Oui sûrement… Quand? Je l’ignore…», a indiqué Daniel Carignan, qui est chef de marque chez Valentine.

«Il y a des projets, l’on espère aller en Ontario et dans les Maritimes. Il y a des efforts pour dénicher des sites et des franchisés qui sont intéressants, mais rien de concret pour l’instant», a ajouté le gestionnaire de l’entreprise.

La direction de Valentine a fait état de son intérêt pour l’ouverture d’un premier restaurant au Nouveau-Brunswick.

«Un marché francophone serait plus naturel dans le but de faire connaître Valentine et de pénétrer le marché anglophone de la province, même si la poutine commence à être avantageusement connue à l’extérieur du Québec», a raconté Daniel Carignan.

Le gérant de franchise de MTY en Atlantique, Serge Comeau, tente d’ailleurs activement de dénicher un franchisé pour une succursale de la chaîne de restauration rapide qui serait idéalement située à Edmundston au départ.

«Il y a beaucoup d’intérêt de la population et de quelques investisseurs pour Valentine et pour d’autres bannières de notre entreprise.»

«Une annonce à Edmundston est d’ailleurs imminente, ça se fera dans les prochains jours», a ajouté M. Comeau, sans dévoiler l’identité des investisseurs et de la bannière en question.

À Moncton, une toute première succursale de Ben & Florentine devrait voir le jour au cours des prochains mois.

L’ouverture du restaurant spécialisé dans les déjeuners, les brunchs et les dîners est prévue pour juillet 2022.

Les restaurants Thaïzone et Yuzu sushi, déjà présents à quelques endroits au Nouveau-Brunswick, de même que la chaîne Mucho Burrito figurent également dans une liste d’établissements de restauration appelés à croître dans la province.

À la fin du troisième trimestre de 2021, le Groupe d’alimentation MTY comptait 6848 établissements en activité aux États-Unis, au Canada et à l’International sous plus de 80 bannières.

Le Nouveau-Brunswick ne représente toutefois pas un mystère pour la société qui compte dans sa grande famille la chaîne Pizza Delight, fondée dans la région de Moncton en 1968 par Bernard Imbeault, un réputé homme d’affaires qui a marqué l’Acadie.

Un véritable défi démographique

Questionné par l’Acadie Nouvelle quant aux intentions de MTY au Nouveau-Brunswick, le spécialiste du domaine agroalimentaire Sylvain Charlebois estime que le secteur de la restauration comporte toujours sa part de défis et n’est pas sans risque.

«Il y a un défi démographique qui se pose ici contrairement à des provinces comme l’Ontario et le Québec où il y a une population beaucoup plus importante et un accroissement constant de celle-ci», a expliqué le directeur du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie.

«C’est qui est certain, c’est que l’entreprise devra déployer beaucoup d’efforts et dépenser beaucoup d’argent en marketing. Il y a déjà énormément de compétition dans le secteur de la restauration rapide.»

Toujours selon Sylvain Charlebois, la réorganisation du secteur des services alimentaires pourrait toutefois favoriser la restauration rapide et permettre à une entreprise comme MTY de tirer son épingle du jeu.

«L’intérêt de MTY et sa présence en l’Atlantique n’est pas nouveau en soi. C’est quelque chose de normal de voir une entreprise de MTY vouloir augmenter ses activités au Nouveau-Brunswick», a quant à lui affirmé Luc Erjavec, le vice-président en Atlantique de l’organisme Restaurants Canada.

«C’est toujours bien de voir de nouvelles entreprises ouvrir leurs portes et créer des emplois au Nouveau-Brunswick».

Selon lui, le secteur de la restauration rapide au Canada a connu une bonne croissance au cours des dernières années et a réussi dans une certaine mesure à survivre à la pandémie de COVID-19.

Les données publiées lundi par Statistique Canada au sujet des services de restauration tendent à donner raison à ce dernier.

Ainsi, les ventes de ce secteur ont augmenté de 5.4% au Nouveau-Brunswick en août 2021 par rapport au mois précédent et de pas moins de 23,2% entre août 2020 et août 2021.