Le mystérieux syndrome neurologique serait élucidé

Un neuropathologiste qui s’est penché sur la mort de huit personnes au Nouveau-Brunswick, qu’on avait initialement attribuée à une mystérieuse maladie neurologique, affirme que ces décès sont en fait dus à des maladies connues.

Un résumé de l’étude dirigée par le docteur Gerard Jansen, de l’Université d’Ottawa, publié ce mois-ci sur le site de l’Association canadienne des neuropathologistes, indique que les diagnostics cliniques originaux avaient été « mal catégorisés ».

En mars dernier, les responsables de la santé au Nouveau-Brunswick avaient alerté les médecins, les infirmières et les pharmaciens au sujet d’un groupe de citoyens de la Péninsule acadienne et de la région de Moncton atteints d’un syndrome neurologique « de cause inconnue », potentiellement nouveau. Ces personnes présentaient des symptômes similaires à ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Or, l’étude du professeur Jansen indique que les personnes décédées souffraient plutôt de maladies neurodégénératives et de cancers connus. Il a identifié notamment la maladie d’Alzheimer, le cancer métastatique, la dégénérescence frontotemporale, la maladie à corps de Lewy et des maladies vasculaires.

Le résumé de son analyse note que la « grappe de cas » au Nouveau-Brunswick comprend une cinquantaine d’individus et que huit personnes de ce groupe étaient décédées depuis 2019. L’Association canadienne des neuropathologistes a refusé une demande d’accès au rapport complet.

Le professeur Jansen et ses coauteurs indiquent dans le résumé qu’ils espèrent que les résultats seront utiles au comité mis en place en juin par le gouvernement provincial pour examiner les données cliniques et épidémiologiques des patients de ce groupe.

Le docteur Jansen participe depuis plus de 30 ans à la surveillance clinique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui fait partie d’un groupe de maladies neurodégénératives évolutives rares connues sous le nom de maladies à prion. Au cours de ces 30 ans, « il a vu passer tous les types de maladies à prion (…) mais aussi de nombreuses maladies neurologiques apparentées », indique le résumé de l’étude.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé un site Web en avril pour informer la population de ce qu’il a appelé un « syndrome neurologique de cause inconnue ». Les responsables de la santé ont prévu une conférence de presse mercredi pour discuter de l’état de leur enquête.

