Moncton étudie différentes façons de se densifier

Moncton est la septième ville canadienne dont la population augmente le plus vite. La municipalité de 72 000 habitants devrait en accueillir au moins 30 000 de plus dans les 25 prochaines années, selon son directeur de l’urbanisme, Bill Budd. Mais comment construire?

M. Budd estime que la demande sera de 7000 logements de 2021 à 2031, soit de 700 nouvelles habitations par an en moyenne.

«La croissance est certainement un bon problème, qui présente de nouveaux défis et possibilités. Mais maîtriser la croissance n’est pas une option», a prévenu l’urbaniste de Moncton, Andrew Smith, devant le conseil municipal.

Le fonctionnaire a rappelé que si les communautés nord-américaines ont construit des quartiers peu densément peuplés dans leurs villes après la Seconde Guerre mondiale, ce mode de croissance est insoutenable à long terme.

Assiette fiscale

Son premier argument est fiscal. Les habitants d’un lotissement de maisons individuelles paient trop peu de taxes pour financer les infrastructures et les services dont ils ont besoin (routes, canalisations, gestion des déchets, protection contre les incendies, parcs, etc.), selon lui.

M. Smith a exposé les données de rapports de la Ville d’Halifax datant de 2005 à l’appui de sa thèse.

Ces informations permettent de comparer le coût annuel pour la Municipalité d’une habitation en banlieue (3462$) et d’une autre au centre-ville (1416$). Elles montrent aussi qu’une communauté peut diviser ses coûts d’infrastructures par dix en centuplant sa densité de population par acre.

L’urbaniste a aussi évoqué le déficit d’infrastructure qu’affronte déjà la Ville de Moncton et qui s’élève à 222 millions $ (pour des routes, des trottoirs et des services d’eau et d’égouts).

Il a par ailleurs présenté les défauts écologiques de quartiers peu densément peuplés. Une ville qui s’étend empiète sur l’arrière-pays, où se trouvent de la faune, de la flore et des terres cultivables. L’étalement urbain provoque aussi une augmentation de l’émission de gaz à effet de serre, selon l’urbaniste.

M. Smith a enfin souligné les avantages pour la santé d’une urbanisation dense, qui facilite les déplacements à pied et à vélo.

Le périmètre urbain de Moncton. – Gracieuseté

Espaces vacants

Or, les promoteurs immobiliers ont sous-utilisé ou laissé vacante environ 40% de la superficie du centre-ville de Moncton, selon M. Budd.

Le directeur de l’urbanisme a aussi listé des zones émergentes de croissance et de rénovation urbaine à l’intérieur du territoire aménagé de la municipalité le long des boulevards Wheeler, Millennium et Harrisville, des chemins Mapleton et Shediac, de la promenade Carso, du ruisseau Humphreys ainsi que dans Vision Lands.

«Les milléniaux [nés entre le début des années 1980 et la fin des années 1990] veulent un centre-ville très actif avec des cafés et de l’animation», a aussi affirmé la conseillère municipale, Monique LeBlanc.

Le conseiller municipal Charles Léger a en revanche exprimé de la frustration.

«Des villes souffrent d’îlots de chaleur urbains. C’est très grave. Alors je ne pense pas que ce qui nous a été présenté va assez loin. Nous parlons d’environnement, de chaleur, de tempêtes et d’inondations. Je veux voir de l’urbanisation et de la croissance, mais au moins, à Halifax, ils ont des informations de contexte», a-t-il réagi.

Consultations

Le conseiller municipal Bryan Butler s’est au contraire opposé aux contraintes à la croissance et à la priorisation de certaines zones pour les constructions.

La Ville de Moncton consultera la communauté avant de développer sa stratégie de croissance urbaine pour les 25 prochaines années. Celle-ci fera partie de la prochaine revue du plan municipal qui commencera au quatrième trimestre 2022.