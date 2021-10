Saint-Antoine: une nouvelle directrice des événements et des communications

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Ceux et celles qui ont l’habitude de téléphoner au village de Saint-Antoine pour différentes raisons ont certainement remarqué la nouvelle voix qui répond à l’autre bout du fil. Il s’agit de celle de Constance Larece.

La nouvelle directrice des événements et des communications de Saint-Antoine est entrée en fonction le 13 septembre.

Elle, son mari et sa fille sont nouvellement établis dans le comté de Kent.

Toute la famille a déménagé de Montréal à Cocagne en novembre 2020.

Constance Larece considère comme un «coup de chance» l’occasion qu’elle a de travailler pour le village de Saint-Antoine. Elle est détentrice d’un baccalauréat en gestion de commerce et stratégie d’affaires de l’Université du Québec à Montréal. Elle a également été maquilleuse et coiffeuse à son compte pendant une dizaine d’années.

«Mon rôle est de créer des activités pour le village, dans le centre communautaire et dans la municipalité, mais aussi d’aider à toute organisation au niveau des communications. Je m’occupe des réseaux sociaux, de l’Info Saint-Antoine (bulletin municipal). En fait, je m’occupe vraiment de tout ce qui a trait aux communications.»

Même lorsqu’elle était toute jeune, Constance Larece faisait partie de différents comités étudiants. Les activités intergénérationnelles de zéro à 103 ans, tout comme les activités pour les mamans et les bébés, figurent sur sa liste.

«Organiser des activités et des événements, c’est quelque chose que j’ai toujours aimé», dit-elle.

La directrice des événements et des communications n’a pas perdu de temps à se mettre au travail.

«On a deux concours pour l’Halloween en ce moment. On fait un concours de citrouilles où les gens doivent nous envoyer des photos par courriel et on doit choisir la plus originale.»

Pour ce concours, le Village a acheté 50 grosses citrouilles d’un marchand local.

«Les gens viennent chercher des citrouilles à l’édifice municipal. Ils peuvent la peinturer, la sculpter ou la décorer chez eux et il y a trois prix à gagner pour les citrouilles les plus originales. Le concours est ouvert aux 3 à 103 ans.» Le tirage de ce concours se fera le 1er novembre. Les gens ont jusqu’au 31 octobre à minuit pour soumettre leur photo.

Un autre concours est également en marche. «Il y a un banc dehors dans le parc en face de l’édifice municipal. On l’a décoré et les gens peuvent aller prendre une photo la plus comique possible et nous envoyer la photo.»

Il y a aussi un marché de Noël en voie de préparation.

«C’est le 10e anniversaire de l’ancienne vente d’artisanats que l’on change en marché de Noël», explique Mme Larece.

Il y aura peut-être une parade de Noël, mais seulement si la COVID-19 le permet.

Constance Larece avoue que d’organiser des activités est un défi durant la pandémie. L’année 2022 s’annonce toutefois très intéressante à Saint-Antoine, et ce, «même si la COVID-19 se poursuit.»