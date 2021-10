Sans-abris: un faible taux de vaccination qui cause des problèmes aux soupes populaires

Le faible taux de vaccination des sans-abris contre la COVID-19 cause des maux de tête aux gestionnaires de la Cuisine à Cœur, une soupe populaire du centre-ville de Moncton.

Après plus d’un an et demi de pandémie, la Cuisine à Cœur (Karing Kitchen) est encore obligée de servir des repas pour emporter aux quelque 110 personnes qu’elle dessert quotidiennement.

Avec le passage en passage en phase verte, en juillet, cette soupe populaire du centre-ville de Moncton avait bon espoir de pouvoir reprendre ses activités normales dès octobre, à temps pour l’arrivée du temps froid.

Malheureusement, en raison des récentes éclosions de COVID-19 dans les deux refuges de Moncton, soit à la Maison Nazareth et au Harvest House, l’administration de la soupe populaire a annoncé mardi qu’elle devra attendre le printemps prochain avant d’ouvrir les portes de ses locaux à la population itinérante.

«Il faut protéger nos employés et nos bénévoles, qui sont assez âgés pour la plupart, puisqu’il y a un nombre assez important de personnes sans abri qui n’ont pas été vaccinées», explique Bruce Lawson, gestionnaire de la Cuisine à Cœur.

Cette soupe populaire, vieille d’une trentaine d’années, dit d’ailleurs avoir mené un sondage informel auprès de sa clientèle non vaccinée afin de comprendre leurs motivations.

«Plusieurs répètent les mêmes discours que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. Soit ils veulent attendre avant d’être vaccinés, soit ils n’y croient tout simplement pas. D’autres affirment que le vaccin va détruire leur système immunitaire», se désole Bruce Lawson.

La problématique n’est pas sans conséquence pour l’organisme de bienfaisance. La Cuisine à Cœur évalue à 8000$ le coût annuel des contenants qu’ils utilisent afin de faire la distribution des repas chauds qu’ils servent quotidiennement de 11h à 13h.

La Cuisine à Coeur n’est pas la seule soupe populaire qui a été forcée de changer ses manières de faire depuis le début de la pandémie. Ray of Hope’s needy kitchen offre aussi des repas quotidiens à emporter, derrière l’Église catholique Saint-Augustin, aux plus démunis de Moncton.

L’hiver inquiète

D’après Bruce Lawson, la décision de reporter la réouverture de ses locaux, situés dans le sous-sol de l’Église Unie St-John Unie, au 75 rue Alma, a été particulièrement difficile avec l’hiver qui commence à se pointer le bout du nez. C’est qu’en temps normal, la Cuisine à Coeur fait aussi office de refuge de jour pendant les journées froides.

«L’hiver, dès l’ouverture des portes vers 8h, les gens arrivent ici se réchauffer, ils ont les mains complètement gelées, raconte-t-il. On leur offre normalement aussi des vêtements chauds, des chaussettes sèches. Ils peuvent s’installer pour faire sécher leurs habits mouillés et utiliser les toilettes. Malheureusement, on ne peut plus faire ça.»

En attendant que la Cuisine à Cœur puisse à nouveau ouvrir ses portes, Bruce Lawson espère que la Ville de Moncton mettra sur pied un abri de jour où pourront se réchauffer les itinérants pendant la saison froide.

«Le temps froid arrive et il y a des pressions exercées sur la Ville afin d’avoir un lieu où les itinérants pourront se réunir en journée afin de se réchauffer, explique-t-il. La difficulté présentement pour les organismes qui travaillent en itinérance c’est qu’ils ont de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. On aimerait bien voir la ville agir assez rapidement pour qu’il y ait ce genre d’abri et qu’ils recrutent les bénévoles nécessaires pour le faire fonctionner.»