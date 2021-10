Syndrome inconnu: des familles plongées dans le noir

La frustration grandit parmi les proches de patients touchés par la maladie neurologique inconnue. Ils sont plusieurs à dénoncer le peu d’informations mises à leur disposition au sujet de l’enquête menée par la province.

Six décès, de lourdes incapacités, 48 cas suspects et une cause inconnue. L’enquête sur une nouvelle maladie neurologique dégénérative découverte au Nouveau-Brunswick a fait parler d’elle à travers le monde.

Démence progressive, difficulté à marcher et à parler, vision floue, problèmes de mémoire, insomnie sévère, hallucinations, atrophie du cerveau, spasmes musculaires, changements comportementaux, chutes… Ce sont là les symptômes inquiétants de ce syndrome, dont les cas se concentrent dans la Péninsule acadienne et la région de Moncton, qui frappe autant les hommes que les femmes et peut survenir à tout âge.

Par ailleurs, divers médias ont cité, mardi, un rapport de l’Association canadienne des neuropathologistes datant du 7 octobre et qui avance que ces patients auraient en fait reçu un diagnostic erroné.

Comme tant d’autres, Steve Ellis, se sent démuni face à ce mystère qui reste entier.

Son père, Roger, fait partie des 48 cas suspects. Depuis juin 2019, son état de santé s’est détérioré rapidement, il peine à se déplacer et à se servir de ses mains. Sa mémoire est défaillante.

«Aujourd’hui, il fêtait ses 64 ans, mais ne se souvenait pas de son âge, raconte Steve. Il a changé beaucoup ces derniers mois, il est souvent tombé, sa santé s’est dégradée.»

Silence des autorités

L’homme originaire de Bathurst s’impatiente face au silence des autorités. Un comité de surveillance composé de six neurologues et un employé de la Santé publique de la province a été mis en place au mois juin.

Depuis, peu d’éléments ont filtré.

La page web dédiée à l’enquête sur le site de la province n’a pas été mise à jour depuis le début du mois de juillet et les données faisant état de 48 cas faisant l’objet d’une enquête et de six décès attribuables à ce trouble n’ont pas changé depuis le 29 avril.

Steve Ellis a retourné ciel et terre dans sa quête de réponses. Il a créé sur Facebook un groupe destiné aux patients et à leur famille, un moyen pour lui de trouver du soutien et d’échanger des informations.

«J’ai écrit au premier ministre du Canada, j’ai écrit à la ministre de la Santé du Canada, souligne-t-il. J’ai fait beaucoup de démarches pour comprendre ce qu’il se passe.»

Dans une lettre du 27 septembre qu’il a cosignée avec l’association BloodWatch, M. Ellis demande à la ministre de la Santé que les proches des patients décédés obtiennent une copie des rapports d’autopsie et que soit rapidement rendu public «un rapport d’étape détaillé présentant ce qui a été fait pour découvrir la cause de la maladie neurologique affectant les patients de la grappe, incluant une description détaillée de la façon dont l’Agence de la Santé publique du Canada et Santé Canada ont été impliquées dans l’enquête et une liste de tous les tests environnementaux réalisés jusqu’à présent ainsi que leurs résultats».

En avril, une enquête épidémiologique exhaustive a été lancée afin d’interroger l’ensemble des patients et leur famille. De mai à septembre, des entrevues pouvant durer plusieurs heures ont été menées. Ces questionnaires seront ensuite analysés pour déceler des expositions communes (alimentaires, environnementales et animale) qui pourraient être étudiées davantage.

Dans sa réponse envoyée le 20 septembre, la ministre Dorothy Shephard assure que les familles seront contactées, une fois l’analyse des questionnaires sera terminée.

«Il est important que notre équipe d’enquête reste non biaisée alors qu’ils révisent l’information recueillie et nous présentent un aperçu des prochaines étapes, écrit-elle. Je crois que dévoiler des éléments de l’enquête alors que le processus de révision se poursuit entraverait le travail du comité de surveillance.»

«On n’a aucune voix»

Contacté par l’Acadie Nouvelle, le gouvernement provincial assure que la ministre Dorothy Shephard fera le point de l’enquête avant la reprise des travaux de l’Assemblée législative le 2 novembre et que les résultats de l’enquête épidémiologique seront «bientôt publiés». Selon un porte-parole du ministère, l’étude clinique devrait être terminée d’ici le début de la nouvelle année.

M. Ellis souhaiterait voir l’enquête être confiée à l’Agence de la Santé publique du Canada. Il met en doute la capacité de la province à mener seule une telle entreprise.

«C’est trop demander à la Santé publique du Nouveau-Brunswick», lance-t-il.

M. Ellis appelle enfin à la création d’un comité multipartite chargé de rendre des comptes et propose la nomination d’un représentant des patients qui participerait à la supervision de l’enquête.

«On n’a aucune voix au sein du comité de surveillance et auprès de la Santé publique. On a seulement une voix à travers les médias», déplore-t-il.

«Tout le monde est fâché, tout le monde est tanné qu’on ne donne pas suffisamment d’importance à ce syndrome. On parle de la COVID-19 tous les jours, mais pour ce syndrome, c’est le silence. Ça crée de la suspicion.»

Ces demandes se retrouvent également dans une missive envoyée à la ministre en août et cosignée par deux patients et quatre proches de patients touchés par la maladie neurologique.

«Nous demandons de la transparence et des mesures significatives à la fois au gouvernement du Nouveau-Brunswick et à Santé publique. Nous perdons notre qualité de vie et des êtres chers sont décédés tragiquement à cause de ce syndrome.

Nous sommes extrêmement préoccupés par le manque d’urgence dont fait preuve le gouvernement sur une question cruciale pour la santé et la sécurité de la population du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs», peut-on lire dans leur lettre.