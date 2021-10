Taux de mortalité lié à la COVID-19: un bulletin peu flatteur pour la zone 5

En date du 25 octobre, c’est dans la zone 5-Restigouche où l’on retrouvait le taux de mortalité le plus élevé par tranche de 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Selon les données de Santé Canada, le taux de mortalité par 100 000 de population au cours des 14 derniers jours dans la zone 5 atteignait 39,7. Concrètement, cela se traduit par dix décès.

Ce taux est beaucoup moins élevé dans les deux autres zones frappées par la mesure coupe-circuit en province, et ce, même si le nombre de décès y est supérieur.

À titre de comparaison, le nombre de décès durant la même période était de cinq dans la zone 4-Edmundston (10,4 par 100 000 habitants) et de 11 dans la zone 1 -Moncton (4,9 personnes par 100 000 habitants).

En fait, dans tout le pays, le taux de mortalité lié à la COVID-19 le plus élevé après la zone 5 se situe en Saskatchewan, dans la zone sanitaire North (13,2).

Dix décès, en deux semaines, attribués en partie à la COVID-19, plusieurs juridictions à travers le pays aimeraient bien pouvoir afficher un tel bilan, certaines comptabilisant plutôt leurs morts par dizaines. Reste que dans une petite région comme le Restigouche, ce n’est pas un chiffre que l’on prend à la légère.

«Nous composons 3,2% de la population du Nouveau-Brunswick et avons jusqu’ici 16 décès, dont 11 au cours des deux derniers mois, ce qui représente 14% du nombre total des décès de la province. C’est préoccupant. Et ce qui inquiète encore davantage cette fois, c’est qu’on semble retrouver des plus jeunes dans le lot des décès et des personnes hospitalisées», souligne le maire de la ville principale de l’endroit, Ian Comeau.

Du coup, la zone 5 est-elle réellement le point chaud à éviter au pays?

Tout est relatif, souligne M. Comeau, ajoutant qu’il faut considérer ces statistiques avec un certain recul. Il note qu’il y a beaucoup de facteurs à considérer, comme la densité de la population qui contribue à ce pourcentage très élevé, mais aussi la composition de cette même population.

«Il faut réaliser que nous sommes la région la plus âgée de la province et même du pays. Cette réalité se reflète dans les statistiques puisque la majorité des décès surviennent auprès de cette clientèle déjà vulnérable et souvent déjà aux prises avec des problèmes de santé graves. C’est très triste, mais je ne suis pas prêt à admettre l’idée que le Restigouche est soudainement plus dangereux, un point chaud», dit-il.

Dans les faits, la situation semble vouloir se stabiliser au cours des derniers jours. Si l’on ne prend que le nombre de décès de la dernière semaine dans la zone 5 (et non des deux dernières semaines), celui-ci passe à cinq. Même avec ce score, la région conserve toutefois son titre peu enviable, lorsque transposé par 100 000 de population. Ce taux diminue par contre de moitié (passant à 19,8), ce qui est encourageant selon le maire de Campbellton.

Cas

En termes de nouveaux cas au cours des 14 derniers jours, c’est également la zone 5 qui remporte la palme au Nouveau-Brunswick avec 144 cas, ce qui équivaut à un taux de 571 cas par 100 000. Cela dit, plusieurs autres juridictions ailleurs au pays dépassent de loin ce plateau.

En nombre, dans la zone sanitaire de Fraser Health, en Colombie-Britannique, on compte 4013 nouveaux cas de COVID-19 au cours des deux dernières semaines uniquement. Durant la même période, on en compte 3140 à Calgary.

Comme pour le taux de mortalité, on sent aussi une accalmie dans la zone 5 en matière de nouveaux cas et de cas actifs. Au cours des cinq derniers jours, on a recensé 19 nouveaux cas de la COVID-19 seulement. Le nombre de cas actifs fond, lui aussi, rapidement. En date de mardi, il atteignait les 70 alors qu’il y a quelques jours à peine, on en retrouvait plus du double.

«Les chiffres sont encourageants, et le fait que nous soyons sous le coup de la mesure coupe-circuit, ça ne va certainement pas nuire», indique M. Comeau.

Voisin

La zone 5 n’est pas la seule à afficher des statistiques peu flatteuses.

Au Québec, la MRC de Matapédia, située tout juste à l’entrée de la Gaspésie et à moins d’une heure de Campbellton, compte actuellement le second taux le plus élevé de cas actifs de la COVID-19 par 100 000 habitants au Québec. Celle-ci affiche 74 cas actifs, ce qui équivaut – proportionnellement à la densité de sa population – à 425 cas par 100 000 habitants.

Seule la région du Grand Nord de la province, le Nunavik, propose un bilan plus négatif encore avec 104 cas actifs, l’équivalent de 721 cas par 100 000 habitants.