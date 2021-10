Des banques alimentaires souffrent d’un manque de surplus des grands magasins

Des banques alimentaires reçoivent de moins en moins de surplus en nourriture de la part de certains grands magasins, estime le directeur d’un organisme œuvrant dans le domaine au Nord-Ouest.

Yves Sévigny, directeur général de l’Atelier R.A.D.O. d’Edmundston, a indiqué qu’au cours de la dernière année, son approvisionnement en nourriture provenant directement de cette source s’est affaibli en raison du fait que les magasins d’alimentation ont tout simplement moins de nourriture à donner.

«Lorsque ces magasins manquent de nourriture et que ce qui entre ressort en quelques jours, ça pose problème, car nous on vit en partie des surplus des magasins. Ce que l’on donne, c’est l’extra que le magasin n’a pas été en mesure de vendre.»

L’approvisionnement en nourriture pour une banque alimentaire est un défi de tous les instants, a soutenu M. Sévigny. Cependant, selon lui, les politiques de zéro déchet de grandes entreprises alimentaires ont apporté une certaine aide au cours des dernières années.

«Les banques alimentaires ont bénéficié d’une manne en guise d’approvisionnement en nourriture. Cependant, le système fonctionne tant qu’il y a de la nourriture en trop dans les épiceries.»

Au cours de la dernière année, l’approvisionnement en nourriture provenant de ces sources a souvent été coupé de moitié, a indiqué le directeur général de R.A.D.O. Cette tendance s’est accentuée le printemps dernier, a-t-il ajouté.

«Ça crée des problèmes dans la qualité de ce que l’on peut donner. On doit donc penser à devoir acheter de la nourriture. En devenant acheteurs, on entre en concurrence avec tous les grands distributeurs alors là, il faut payer. Comme notre volume d’achat est moins grand que les autres grands distributeurs, on passe en dernier», a expliqué Yves Sévigny.

«Même dans les cas où l’on achète des aliments à de bons prix, c’est tout de même de l’argent de plus que l’on doit dépenser», a-t-il poursuivi.

Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire en sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, a confirmé ces inquiétudes, en indiquant que cette tendance douce-amère s’observe auprès de beaucoup de banques alimentaires au Canada.

«C’est sûr que l’on se réjouit du fait qu’il y ait moins de gaspillage, mais ça inquiète. Il va falloir trouver de nouvelles façons plus créatives pour aller chercher de l’approvisionnement.»

Selon M. Charlebois, avec un taux d’inflation à la hausse, les consommateurs ont tendance à se tourner davantage vers les produits qui arrivent à leur date de péremption, car ils sont souvent associés à des rabais.

«Il n’est plus rare de voir ces produits à 20, 30 ou 50 pour cent. Les produits du type “profitez-en ce soir”, il y en a de plus en plus. Cela fait en sorte qu’il y a de moins en moins de volume qui est remis au congélateur et destiné aux banques alimentaires.»

Dans un contexte où la clientèle a connu une augmentation au cours du mois de septembre, le directeur général de la banque alimentaire d’Edmundston a indiqué que certaines personnes devaient attendre plusieurs jours avant de recevoir une boîte de nourriture.

«On a connu un mois de septembre supérieur aux autres mois de l’année, avec 245 demandes. Normalement, on tourne autour de 195-200 demandes», a ajouté M. Sévigny.

Celui-ci souhaite d’ailleurs que la tendance observée le mois dernier ne soit le résultat que de certains facteurs précis.

«Ce n’est pas encore significatif statistiquement pour dire ce qui va se passer en octobre et en novembre. Des fois, ça peut être juste quelque chose comme le retour à l’école qui explique ça.»

Malgré tout, Yves Sévigny a insisté sur le fait que les banques alimentaires du Nord-Ouest continuent de profiter de la générosité de la communauté, que ce soit par le biais de partenariats ou d’activités de collecte de fonds.

À la Banque alimentaire régionale de Grand-Sault, les effets de ce manque d’approvisionnement se font moins sentir actuellement. La directrice générale de l’organisme, Melinda Michaud, a confié que la contribution de certains marchés d’alimentation est même plus grande qu’autrefois.

«Ça commence même plus à nous aider de ce côté-là, car avant, ils ne savaient pas que les choses qui arrivaient proche de la date, ils pouvaient nous les donner.»

L’appui de commerces, écoles et organismes des communautés environnantes explique aussi, selon Mme Michaud, la situation favorable de la banque alimentaire présentement.

«Bien franchement, notre “stock” avait commencé à descendre pas mal, surtout pendant les mois de juin et juillet, mais là on dirait qu’on en reçoit de plus en plus. Il y a eu plein de collectes de fonds qui ont été organisées dernièrement pour nous aider», a raconté la directrice générale de la banque alimentaire de Grand-Sault.

Pour Sylvain Charlebois, la méthode d’approvisionnement en nourriture des banques alimentaires devra passer, à l’avenir, par le développement de campagnes de financement.

«Il y a beaucoup de gens qui pensent que les banques alimentaires ne récoltent que de la nourriture. Ce n’est pas vrai. Elles ont aussi besoin d’argent. Ce qui arrive avec les banques alimentaires, c’est qu’avec un pouvoir d’achat, ils peuvent faire beaucoup de repas. Je pense que l’on va se diriger vers ça de plus en plus.»