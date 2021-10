Donald Arseneault sera de la course à la direction du Parti libéral du N.-B.

L’Acadie Nouvelle a appris qu’après une absence de près de quatre années, l’ancien ministre libéral Donald Arseneault saute à nouveau dans l’arène politique. Et ce retour, il souhaite le faire par la grande porte, soit en prenant les commandes de son ancienne formation.

«Il y a une raison pour laquelle je n’ai jamais fait de discours d’adieu à l’Assemblée législative. C’est parce que je savais bien que je finirais par y revenir tôt ou tard.»

C’est dans ces mots que l’ex-politicien confirme qu’il sera de la course pour le poste de chef du Parti libéral. L’annonce officielle doit avoir jeudi midi en virtuel, pandémie oblige. L’Acadie Nouvelle a néanmoins pu s’entretenir avec le candidat pour connaître ce qui motive cette décision.

«J’ai une grande expérience et, surtout, une réelle passion pour la politique provinciale. Et quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, la façon dont est gérée la province, je crois qu’il est grand temps de revenir. Je sens que j’ai encore beaucoup à donner à ma province, et si je n’en étais pas persuadé, je ne me présenterais pas», a confié le principal intéressé.

Âgé de 46 ans à peine, Donald Arseneault possède déjà une feuille de route pour le moins impressionnante en politique.

Élu pour la première fois en 2003 dans Dalhousie-Restigouche-Est sous l’équipe de Shawn Graham, il fut réélu en 2006, 2010, et 2014. En tout, il a siégé comme député pendant 15 années, deux mandats dans l’opposition, deux au pouvoir.

Durant cette période, il a occupé plusieurs postes ministériels – notamment aux Ressources naturelles et à l’Éducation postsecondaire – en plus de se voir attribuer le titre de vice-premier ministre sous le gouvernement Graham.

Il a démissionné en 2017, quelques mois avant la fin de son mandat, ayant accepté un poste au sein d’un syndicat national. Il a ensuite démarré une firme de consultants avec d’anciens frères d’armes politiques avant de prendre la direction générale de l’organisme Bleuets NB, poste qu’il occupe toujours.

«Je crois que ce dont le Parti libéral a besoin d’une personne avec de l’expérience en politique. C’est ce qui a manqué, à mon avis, au cours des derniers mandats et ça n’a pas aidé. Je crois que j’ai ce potentiel», exprime-t-il.

Il est ambitieux et croit pouvoir réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, c’est-à-dire à rallier le nord et le sud de la province, les anglophones et les francophones, la jeunesse et l’expérience.

«Il y a eu trop de divisions dans notre province au cours des dernières années, et le gouvernement actuel – celui de Blaine Higgs – continue beaucoup de jouer là-dessus. Il n’a aucun respect pour notre fonction publique, pour les Premières Nations, et j’en passe. Il a eu suffisamment de laissez-passer gratuits. Il faut que ça cesse», exprime-t-il.

Retour aux sources

Son départ du Parti libéral ne s’était pas passé comme prévu. Pris dans un tourbillon médiatique en raison d’un emploi accepté en cours de mandat, il a été graduellement mis de côté par le premier ministre de l’époque et sa garde rapprochée.

Produit des ères Graham et Gallant, sa candidature pourrait également contraster avec le désir de certains qui souhaitent un réel renouveau au parti, une cassure avec le passé.

«Faire partie de ces gouvernements (Graham et Gallant) n’est pas à mes yeux un handicap. On a réalisé de belles choses pour la province durant ces années, il ne faut pas l’oublier. Personnellement, je suis très fier de mon parcours politique. Et je n’ai que 46 ans, donc loin d’être un dinosaure d’une autre époque», rappelle-t-il.

M. Arseneault a été rapidement réhabilité dans son propre parti. C’est notamment à lui que l’on a confié la direction de la dernière campagne électorale provinciale.

Depuis, celui-ci n’a pas perdu de temps. Au cours des derniers mois, il s’est mis à la recherche d’appuis dans la collectivité, mais aussi au sein de son propre parti.

«Je me suis entouré de gens très compétents dans leurs champs d’expertise, que ce soit au niveau économique, de la jeunesse, des relations avec les communautés autochtones. On a besoin de toutes les bonnes idées possibles autour de la table pour faire avancer la province», souligne-t-il, précisant avoir également des appuis au sein de la députation actuelle. C’est d’ailleurs à l’un d’entre eux, le député de Bathurst-Ouest-Beresford, René Lagacy, qu’il a confié la direction de sa course au leadership.

Course

M. Arseneault n’est pas le seul à s’intéresser au poste. Plus tôt cette année, l’ancien politicien fédéral T.J. Harvey a été le premier à afficher ses couleurs.

La question est maintenant de savoir quand le parti voudra se mettre en quête d’un nouveau chef officiel. Pour le moment, rien ne presse selon Donald Arseneault.

«Je ne vois pas l’intérêt de précipiter les choses. Avec la situation actuelle de la pandémie, il serait mal indiqué de se lancer dans une telle aventure avant l’automne prochain. Mais ce sera au parti de décider. Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère une bonne course, avec plusieurs candidats et surtout de bons débats d’idées», dit-il.

Auparavant député du Restigouche, le politicien demeure désormais dans le sud de la province, dans la capitale. C’est là, dans la circonscription de Fredericton-Nord, qu’il compte déposer sa candidature à l’élection de 2024.