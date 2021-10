Grand Moncton: plus de 100 contraventions en une seule journée!

Dans le cadre d’une récente opération de sécurité routière menée à Dieppe, à Moncton et à Riverview, la GRC a remis plus de 100 contraventions et a fait remorquer quatre véhicules.

Le vendredi 22 octobre, la GRC a mené une opération d’application de la loi en ciblant les conducteurs distraits, les conducteurs qui roulaient trop vite et les véhicules modifiés.

Au cours de l’opération, quatre véhicules ont été remorqués, car ils contrevenaient à la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick.

Le corps policier affirme de plus avoir porté 106 accusations en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.

Il a entre autres remis 38 contraventions pour excès de vitesse, 13 pour non-port de la ceinture de sécurité et neuf pour utilisation, en conduisant, d’un appareil électronique sans dispositif mains libres.

Il a aussi remis dix ordonnances de conformité à des conducteurs de véhicules défectueux et 35 avertissements pour diverses infractions, en plus de porter des accusations contre trois personnes qui conduisaient malgré la suspension de leur permis.

« La GRC rappelle aux automobilistes que les principales causes de décès et de blessures graves sur la route sont la vitesse, la conduite avec capacités affaiblies, le non-port de la ceinture et la distraction au volant, a déclaré le sergent Mario Maillet dans un communiqué de presse. Suivez toujours le code de la route et conduisez toujours prudemment.»

La GRC rappelle aux automobilistes que, s’ils font modifier leur véhicule, ils doivent le faire certifier par un ingénieur professionnel en plus de se conformer aux exigences provinciales en matière d’inspection.