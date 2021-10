La ministre de la Santé met aussi en doute l’existence d’un syndrome neurologique inconnu

En mars, le gouvernement provincial alertait les professionnels de la santé au sujet d’un groupe de 48 citoyens de la Péninsule acadienne et de la région de Moncton atteints d’un syndrome neurologique «de cause inconnue», potentiellement nouveau. Huit mois plus tard, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, questionne le bien-fondé de ce signalement.

«Je crois que la Santé publique a de bonnes raisons de douter de l’existence d’une maladie neurologique inconnue», a-t-elle déclaré mercredi lors d’une conférence de presse.

«Au cours de cette enquête, nous avons découvert des lacunes dans le processus de signalement qui ont permis à la situation de monter en puissance, souvent sans surveillance», ajoute-t-elle.

Les résultats d’une première enquête épidémiologique n’ont pas permis d’établir un dénominateur commun. Au cours des quatre derniers mois, des entrevues de plusieurs heures ont été menées avec 34 des 48 patients ou avec des membres de leurs familles (neuf patients ont refusé d’y participer et cinq n’ont pu être contactés). Le questionnaire élaboré par la Direction de l’épidémiologie et de la surveillance de la Santé publique portait notamment sur la consommation de poisson, de venaison, de crustacés, l’exposition à des animaux, à des sites industriels, ou à des plans d’eau.

Aucun lien de cause à effet n’a pu être établi. Le conseiller médical Arifur Rahman note que «basé sur les conclusions de l’enquête, il n’y a pas de comportements, d’aliments ou d’expositions environnementales qui peuvent être identifiés comme un facteur de risque pour une nouvelle maladie.»

Le rapport épidémiologique publié mercredi indique qu’«aucune conclusion ne peut être tirée du présent rapport en ce qui concerne l’identification d’un nouveau syndrome ou d’une nouvelle maladie.»

Les auteurs soulignent le fait que 46 des 48 patients recensés dans la grappe de cas ont été aiguillés par le même neurologue, le Dr Alier Marrero, au Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui a reconnu l’existence de la grappe au début de 2020.

«La répartition géographique des cas pourrait avoir été influencée par la zone desservie par les neurologues à l’origine des signalements», observent-ils également.

Notons ici que le Dr Alier Marrero, qui avait établi que plusieurs personnes faisaient état d’une combinaison inhabituelle de symptômes neurologiques et sonné l’alarme, n’a été consulté dans le cadre d’aucune des deux enquêtes menées par la province. Il soupçonnait qu’une toxine environnementale pouvait être responsable de l’état de ses patients.

L’étude épidémiologique identifie certaines expositions communes, comme la consommation du homard, de baies sauvages, de pétoncles et de crevettes, des interactions régulières avec un animal de compagnie ou le fait d’avoir passé du temps à proximité de l’océan, elle conclue toutefois qu’elles sont «typiques de la région qui est fortement influencée par les pratiques culturelles des Maritimes».

Huit des 34 personnes interrogées ont déclaré «qu’elles pourraient avoir été exposées à des proliférations d’algues», 25 ont signalé des «expositions industrielles dans leur milieu de travail ou de vie », 12 notent avoir été «indirectement exposés à des pesticides ou des herbicides dans leur environnement».

Les responsables de la Santé publique ont annoncé mercredi que neuf des 48 patients identifiés comme étant potentiellement atteints de cette maladie sont décédés, soit trois de plus depuis la dernière mise au mois de juin.

Premier doute

Publiée au cours des derniers jours, l’étude dirigée par le docteur Gerard Jansen, de l’Université d’Ottawa a été la première à mettre en doute l’existence d’un syndrome inconnu.

À partir des résultats des autopsies réalisées sur huit patients, le neuropathologiste a conclu que ces décès, initialement attribués à une mystérieuse maladie neurologique, ont été «mal catégorisés» et sont en fait dus à des maladies connues.

Le Dr Jansen a notamment identifié la maladie d’Alzheimer, le cancer métastatique, la dégénérescence frontotemporale, la maladie à corps de Lewy et des maladies vasculaires. «Chez ces huit patients, aucune preuve d’une maladie à prions n’a été trouvée, ni d’une nouvelle pathologie», écrit-il.

Un second rapport attendu l’an prochain

En parallèle, un examen clinique est en cours. Il est mené par un comité de surveillance, composé de six neurologues et d’un responsable de la Santé publique, chargé d’analyser l’ensemble des dossiers, des dossiers médicaux et des rapports médicaux liés aux 48 cas. Son rapport sera présenté au début de la nouvelle année.

Il s’agira notamment de déterminer si d’autres diagnostics sont envisageables ou si une investigation plus poussée est nécessaire.

«Le comité continuera d’examiner les dossiers médicaux de tous les cas et, au besoin, il questionnera à nouveau les patients et il les réévaluera», précise la ministre Shephard.

«Je crois que nous avons utilisé toute l’expertise dont nous avions besoin et nous n’hésiterons jamais à contacter des spécialistes.»

La Dre Nathalie Bainville, vice-présidente du comité, note qu’en raison de retards dans l’obtention des dossiers, les premiers cas n’ont pu être examinés qu’au début août. Les conclusions seront acheminées aux patients, assure-t-elle.