Langues officielles et pandémie: le gouvernement a manqué à son devoir, selon la commissaire

Le gouvernement provincial a manqué à son devoir d’utiliser les deux langues officielles lors de ses communications sur la pandémie de COVID-19, selon le rapport annuel de la commissaire aux langues officielles publié mercredi.

La commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, affirme avoir reçu 56 plaintes ou demandes de renseignement liées à la COVID-19 au cours de l’année financière 2020-2021.

Dans son rapport, elle admet que la tâche de gérer la pandémie de COVID-19 était «herculéenne».

Pendant les premiers mois de la pandémie, le gouvernement devait s’adapter rapidement et communiquer des consignes de santé publique, «sans avoir un portrait complet de la situation».

Cela n’enlève toutefois rien à l’obligation légale du gouvernement de communiquer avec ses citoyens dans la langue de leur choix, et cette obligation a encore plus d’importance lorsqu’il est question de recevoir de l’information «précise et fiable en temps opportun» en lien avec la pandémie, selon la commissaire.

Outre les 56 plaintes et demandes de renseignement directement liées à la COVID-19, d’autres plaintes dressent un portrait des répercussions indirectes de la pandémie sur l’offre de services en français, notamment en raison du manque de personnel dans les hôpitaux.

Tous motifs confondus, le Commissariat aux langues officielles du N.-B. a reçu 230 plaintes en 2020-2021, dont seulement 127 étaient recevables.

Parmi ces plaintes sur le manque d’offre de service, 113 concernaient les services en français, et 14 les services en anglais.

Les 103 plaintes jugées non recevables ne relevaient pas de la compétence de la commissaire ou ne concernaient pas une institution couverte par la Loi sur les langues officielles.

Révision de la Loi

Le processus de révision de la Loi sur les langues officielles est entamé et les deux commissaires nommés par le gouvernement pour superviser ce processus, la juge Yvette Finn et John McLaughlin, devront terminer leur travail au plus tard le 31 décembre 2021.

En plus de la révision de la LLO, le gouvernement de Blaine Higgs leur a aussi demandé de veiller à améliorer l’accès à l’apprentissage des deux langues officielles.

Cet enjeu ne relève pas de la Loi sur les langues officielles, qui énonce surtout les responsabilités du gouvernement quant au respect de l’offre de services dans les deux langues officielles.

L’ajout de cette deuxième responsabilité des commissaires responsables de la révision inquiète Shirley MacLean, qui craint que cela ne contribue à augmenter la confusion des gens quant au rôle de la Loi.

«Nous savons qu’il existe déjà une certaine confusion en ce qui concerne la LLO et ses obligations et craignons qu’en incluant un vaste éventail de sujets dans la consultation, il soit possible que la province crée plus de confusion qu’il n’y en a actuellement en ce qui concerne la LLO et ses objectifs.»

Elle ajoute que le gouvernement provincial «ne peut pas affaiblir» les protections linguistiques garanties par la Charte canadienne des droits et libertés, et elle rappelle que le but de la révision est «d’assurer une progression continue vers l’égalité» des deux langues officielles dans la province.