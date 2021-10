L’avertissement de Blaine Higgs: «Je ne veux pas d’une grève au beau milieu d’une pandémie»

Après la conférence de presse du Syndicat canadien de la fonction publique et l’annonce que des milliers de travailleurs du secteur public au Nouveau-Brunswick sont sur le point de se mettre en grève, le premier ministre Blaine Higgs, a tenu à expliquer sa version des faits.

Il a commencé son allocution en faisant référence à la bonne performance de l’économie provinciale et de la bonne santé des finances publiques. Il a notamment cité le récent surplus annoncé, surplus grandement attribuable à un financement ponctuel du grand frère fédéral. Qu’à cela ne tienne, malgré ces nouvelles encourageantes, il ne se dit pas prêt à délier davantage les cordons de la bourse pour parapher une entente avec le SCFP. Selon lui, la dernière offre sur la table était juste, offre qui d’ailleurs n’existe plus selon lui depuis son rejet par les négociateurs du SCFP.

«Les décisions que nous prenons reflètent notre capacité de payer et nous allons continuer d’être prudents avec l’argent des contribuables», a-t-il répété à quelques reprises durant le point de presse.

Selon le premier ministre, consentir à des contrats de travail trop volumineux risquerait d’hypothéquer cette bonne performance économique alors que le futur est toujours incertain en raison de la pandémie de la COVID-19.

«Je ne veux pas me retrouver dans une position où j’ai la marge de manœuvre pour être généreux cette année, mais pas les suivantes. Il faut trouver un juste équilibre», a indiqué M. Higgs, ajoutant qu’à son avis, cet équilibre avait été trouvé.

«Ce n’était toutefois pas l’avis du SCFP qui a rejeté notre proposition. Aujourd’hui, cette offre n’est plus sur la table. Nous n’irons pas plus haut et je n’ai rien d’autre à proposer. La balle est maintenant dans le camp du SCFP», a ajouté le premier ministre.

Bien qu’il ne désire pas en arriver là, le premier ministre a brandi la possibilité d’avoir recours à la Loi sur les mesures d’urgence – loi déjà en vigueur puisqu’en période de pandémie – afin d’éviter une grève et/ou des ruptures de services. Cette loi permettrait notamment au gouvernement d’imposer un retour au travail.

«Je ne veux pas d’une grève au beau milieu d’une pandémie. Si nos écoles et nos hôpitaux sont la cible de grèves, cela causera un tort immense aux Néo-Brunswickois alors que leur vie est déjà passablement bouleversée. Des actions pourraient donc être entreprises, mais j’espère que cette mesure ne sera pas nécessaire. La Loi des mesures d’urgence a comme objectif de veiller à la santé et la sécurité des citoyens. Si (une grève) devait devenir un risque à cet objectif, nous sommes prêts à tout faire pour en minimiser les impacts», a indiqué M. Higgs.