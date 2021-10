Seulement trois choses devraient aller dans les toilettes: l’urine, les excréments et le papier hygiénique. L’organisme qui traite les eaux usées du Grand Moncton, TransAqua, a beau le répéter, il retrouve toujours une grande quantité de déchets dans son usine.

«Le Grand Moncton a un problème dans ses égouts», a déploré le directeur de l’entreprise publique, Kevin Rice, devant le conseil municipal.

Il indique à l’Acadie Nouvelle que TransAqua a récupéré 163 tonnes de débris dans ses grilles de filtrage et 210 tonnes de graviers en 2020.

«Nous recevons de tout, de la graisse aux lingettes en passant par les produits d’hygiène féminine. Ce sont les soi-disant déchets jetables qui posent problème, parce qu’ils ne se décomposent pas dans les égouts. Il y a aussi des gens qui utilisent des broyeurs à déchets pour leurs restes de nourriture [dans l’évier]», liste M. Rice.

Il note également que les égouts des quartiers les plus anciens de Moncton, Dieppe et Riverview ont des systèmes d’eaux usées combinant les liquides des toilettes avec ceux des précipitations.

«Durant les épisodes de pluie, notre flux augmente significativement. Beaucoup de choses qui se retrouvent dans les égouts de tempête arrivent dans notre usine: sable, gravier, chaussures, etc.», décrit M. Rice.

Le directeur constate que les détritus sont tellement nombreux qu’ils obstruent parfois les grilles de filtrage de son usine dont les mailles sont plus serrées qu’autrefois. Il a aussi dû remplacer les brosses qui retirent les matières coincées beaucoup plus tôt que prévu. Il prévoit enfin installer un troisième filtre.

«Les gens de Veolia, qui ont installé les grilles et qui travaillent à travers toute l’Amérique du Nord, ont remarqué à quel point il y avait des déchets dans nos égouts. Ils ne pouvaient pas y croire, ils n’en avaient jamais vu autant», raconte M. Rice.

TransAqua essaye de sensibiliser les habitants du Grand Moncton à ce qu’ils doivent s’abstenir de jeter dans leurs canalisations grâce à des brochures, des messages radiophoniques et un concours, par exemple.

Les gens doivent notamment éviter de jeter aux égouts des restes de nourriture, car ceux-ci réduisent le taux d’oxygène des eaux usées en se décomposant, ce qui nuit aux bactéries utilisées dans le bioréacteur de la station d’épuration.

Les huiles et les graisses nuisent aussi à l’équilibre bactériologique et coûtent cher à éliminer. Tous les deux à trois mois, TransAqua déplore des fuites anormalement élevées dans le Grand Moncton. La dernière a eu lieu en août, certainement à cause d’une entreprise négligente (un concessionnaire automobile, par exemple).

Un bioréacteur de l’usine de traitement des eaux usées de TransAqua à Riverview. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Les bioréacteurs de l’usine de traitement des eaux usées de TransAqua à Riverview. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Un clarificateur secondaire de l’usine de traitement des eaux usées de TransAqua à Riverview. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Un dessableur de l’usine de traitement des eaux usées de TransAqua à Riverview. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

TransAqua aimerait augmenter ses prix

Le directeur de l’organisme sans but lucratif qui traite les eaux usées du Grand Moncton songe à une augmentation de prix. Kevin Rice estime que les fonds de TransAqua sont insuffisants pour son budget d’immobilisation des 15 prochaines années.

Le directeur prévoit d’une part 41 millions $ en remplacements d’installations et 30 millions $ en ajouts d’actifs, pour un total de 71 millions $. Il compte d’autre part 34 millions $ d’excédents d’exploitation. Son manque à gagner est donc de 37 millions $.

Or, TransAqua génère la grande majorité de ses revenus grâce au traitement des eaux usées du Grand Moncton, dont le prix par foyer est de 210$ depuis 2016. Chaque augmentation de 5 $ du taux unitaire génère environ 300 000 $ de revenus, selon son directeur.

M. Rice indique par conséquent avoir suggéré une augmentation de ce tarif de 10$ l’année dernière à la Commission des eaux usées du Grand Moncton. Celle-ci a refusé. Ses membres devront toutefois à nouveau statuer sur le sujet cette année, le 7 novembre, après la réception d’un rapport d’audit, selon le directeur.

«Toute augmentation sera directement absorbée par les contribuables (résidents et entreprises)», prévient l’administration de Moncton, dans un document joint à l’agenda du dernier comité plénier de la Ville.

Les fonctionnaires de la cité pensent que TransAqua peut éviter d’augmenter ses prix. Ils pensent que l’organisme pourrait par exemple financer ses besoins d’infrastructure des 15 prochaines années grâce aux sommes qu’elle épargne tous les ans pour tenir compte de la dégradation de ses installations existantes.

«Nous ne sommes pas complètement d’accord, réagit M. Rice. Notre philosophie est de mettre le montant annuel d’amortissements dans nos comptes de réserves pour payer les futurs remplacements de nos actifs. L’autre option serait de payer du matériel qui doit être remplacé immédiatement avec ces sommes, mais d’emprunter de l’argent plus tard.»

Une usine flambant neuve

«C’est la plus grosse usine de traitement des eaux usées à l’est de Montréal», s’enorgueillit le directeur de TransAqua, Kevin Rice, dans l’infrastructure située à Riverview.

En tout cas, seule une légère odeur sure rappelle que les eaux de toutes les toilettes du Grand Moncton convergent près de la rivière Petitcodiac en ce jour d’octobre.

M. Rice s’approche sans hésitation de la première étape du traitement du liquide des égouts: l’entrepôt où se trouvent les grilles de filtrage qui retiennent des lingettes et des morceaux de nourriture.

«Aujourd’hui, c’est assez bien», commente-t-il en regardant le faible encombrement des mailles de 6 mm de côté.

Le directeur se dirige ensuite vers des cuves en béton dans lesquelles l’eau bouillonne au contact de flux d’air qui envoient le sable et les graviers suspendus au fond.

Il poursuit sa visite vers les clarificateurs primaires dont les 30 pieds de profondeur sont balayés très lentement par des racloirs automatiques faisant couler la poussière.

«Aujourd’hui, c’est un bon jour», lance-t-il en pointant la petite flaque d’huile à la surface de la piscine, qui est parfois beaucoup plus grande.

M. Rice fait en revanche remarquer à quel point l’eau reste trouble à cet endroit.

«C’est ce qu’on avait l’habitude de rejeter dans la rivière Petitcodiac avant les améliorations de 2020», précise-t-il au sujet des travaux de 90,4 millions $.

Le directeur montre ensuite le liquide des bioréacteurs rendu marron par la concentration de bactéries qui s’y trouvent pour manger les impuretés. Il arrive enfin aux quatre clarificateurs secondaires.

«L’eau est assez claire», se félicite-t-il. Les canards qui barbotent dedans l’approuvent sûrement.