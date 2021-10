Donald Arseneault lance sa campagne pour la direction du Parti libéral

L’ancien vice-premier ministre Donald Arseneault a officialisé, jeudi midi, sa candidature à la direction du Parti libéral.

En raison de la pandémie et des mesures sanitaires en place, l’ex-politicien restigouchois a effectué son dévoilement et présenté sa vision par l’entremise de plateforme numérique.

Il a confié la gérance de sa campagne à l’actuel député de Bathurst-Ouest-Beresford, René Lagacy. Il en a profité pour annoncer que trois personnes assureront la coprésidence de cette même campagne. Il s’agit de Mike Timani, président de Fancy Pocket Bakery, Stacie Smith, directrice générale de la Table ronde des jeunes Canadiens sur la santé, et Tanna Pirie, ancienne PDG des opérations de la Première nation de Tobique.

Lors de son allocution, le nouveau candidat a réitéré que ses priorités étaient les gens, les familles et l’économie.

L’annonce de sa candidature a certes fait réagir. Seul sur la ligne de départ depuis quelques semaines, l’ancien député fédéral T.J. Harvey a tenu à lui souhaiter la bienvenue dans l’arène.

«Donald est un bon ami et certainement un concurrent très solide pour la direction du Parti libéral», a indiqué le candidat, disant voir d’un bon œil l’arrivée d’un premier adversaire.

Il faut dire que la veille, M. Arseneault avait dit souhaiter une course à plusieurs candidats afin de valoriser les débats d’idées. C’est également la vision de M. Harvey.

«Ce qui est important, c’est d’avoir une bonne conversation sur l’avenir de notre parti et de celui de la province. Si on pouvait avoir une course avec six ou sept candidats, ce serait très intéressant non seulement pour le parti, mais aussi pour les citoyens du Nouveau-Brunswick. Mais déjà avec Donald, ça va certainement rendre le processus plus intéressant», souligne-t-il.

L’arrivée de ce poids lourd dans la course ne l’empêche toutefois pas de croire qu’il demeure le meilleur candidat pour le poste. Il a bien l’intention de l’emporter. D’ailleurs, advenant que cela se produise, il affirme qu’il serait enchanté d’accueillir M. Arseneault dans ses troupes lors des prochaines élections.